i Fünf Lebensmittel stehen heuer bei der KONSUM-Ente des VKI zur Wahl – abgestimmt werden kann noch bis 9. Oktober. VKI KONSUM-Ente 2026 "Ärgerlichste Lebensmittel" - diese 5 stehen zur Wahl Shrinkflation, Alkohol und Mogelpackungen: Diese fünf Produkte stehen bei der KONSUM-Ente 2026 zur Wahl. Von Heute Life 06.10.2026, 10:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sich heuer über besonders dreiste Lebensmittel-Tricks geärgert hat, kann seinem Ärger noch eine Stimme geben: Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) sucht wieder die KONSUM-Ente des Jahres.

Fünf Produkte stehen zur Wahl – von der überdimensionierten Verpackung bis zur deutlich geschrumpften Füllmenge. Mehr als 5500 Konsument haben bereits abgestimmt. Die Wahl läuft noch bis 9. Oktober 2026 unter www.vki.at/ente26.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ein Keks auf dem Podest

Für Kopfschütteln sorgen etwa die Bardollini Pistachio Cookies. Im Karton steckt eine Plastiktasse mit vier Mulden – tatsächlich liegt aber nur je ein Keks in den beiden inneren Kammern. Einer davon thront sogar auf einem Podest, wo eigentlich Platz für einen weiteren Keks wäre.

i ?

Auch die Neoh Crunch-Riegel haben es auf die Liste geschafft. Drei Riegel werden einzeln in vergleichsweise großen Kunststoffverpackungen in einen überdimensionierten Karton gesteckt. Erst beim Auspacken wird der Größenunterschied deutlich.

Alkohol nur im Kleingedruckten

Beim Ferrero Fiesta l'Originale geht es um eine andere Überraschung: Das Produkt enthält laut VKI 8,5 Prozent Likör. Der Alkoholzusatz ist allerdings nur auf der Rückseite in der Zutatenliste angegeben und laut VKI am Geschmack erkennbar.

Für den VKI ist auch das ein Grund, genauer hinzusehen – und die Konsument entscheiden nun, welches der fünf Produkte besonders viel Unmut ausgelöst hat.

Rama zum zweiten Mal nominiert

Bereits zum zweiten Mal findet sich Rama Margarine unter den Nominierten. 2022 wurde die Füllmenge laut VKI von 500 auf 450 Gramm reduziert. Seit Frühjahr 2026 sind es demnach nur noch 400 Gramm.

Die Verpackungsgröße blieb dabei unverändert, während der Preis laut VKI deutlich gestiegen ist. Ein klassischer Fall von Shrinkflation: weniger Inhalt bei gleichbleibender Verpackungsgröße.

Pistazienanteil schrumpft drastisch

Bei Ruben’s Pistaziencreme geht es um sogenannte Skimpflation. Der Pistazienanteil sei laut VKI von ursprünglich 45 auf 15 Prozent gesunken. Preis und Aufmachung des Produkts seien hingegen unverändert geblieben.

Damit stehen heuer gleich mehrere unterschiedliche Formen des Konsumenten-Ärgers zur Wahl.

Kritik kann etwas bewirken

Die KONSUM-Ente soll allerdings nicht nur den Ärger der Konsument sichtbar machen. Laut VKI führen die Beanstandungen des Lebensmittel-Checks auch immer wieder zu konkreten Änderungen.

Rund jedes vierte kritisierte Produkt werde letztlich im Interesse der Konsument verbessert. Zuletzt nennt der VKI unter anderem kleinere Verpackungen bei gleichbleibender Füllmenge, den Verzicht auf bestimmte Azofarbstoffe sowie Änderungen bei Produktnamen und Auslobungen.