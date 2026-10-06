i Pizza, Pasta, Gelato – Italien gilt eigentlich als Paradies für Familien. iStock/tatyana_tomsickova (Symbolbild) Gastro-Trend sorgt für Furore Kinderverbot! Italiens Lokale weisen Familien jetzt ab Italien gilt als Paradies für Familien – doch ausgerechnet beim Abendessen stehen Eltern mit Kindern mancherorts plötzlich vor verschlossenen Türen. Von Heute Life 06.10.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Tisch ist reserviert, der Hunger groß und eigentlich fehlt nur noch die Pizza. Doch für manche Familien endet der Restaurantbesuch in Italien inzwischen schon an der Tür. Der Grund ist weder eine fehlende Reservierung noch ein voller Gastgarten, sondern die Kinder, die mitkommen. Doch dürfen Restaurants Familien tatsächlich einfach abweisen?

Mit fünf Jahren unerwünscht

Für Aufsehen sorgte etwa der Fall einer Familie im Badeort Milano Marittima an der Adriaküste. Sie wollte dort gemeinsam essen gehen, wurde jedoch abgewiesen: Kinder seien in dem Restaurant nicht erlaubt. Der Vater zeigte sich verärgert und erklärte, sein fünfjähriger Sohn sei Restaurantbesuche gewohnt, bleibe am Tisch sitzen und habe selbst in Sternerestaurants nie Probleme verursacht.

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Für die Betreiber machte das offenbar keinen Unterschied: Ihre Regel bestehe bereits seit Jahren. Die Gäste würden das Lokal schließlich gerade deshalb wählen, weil sie dort ihre Ruhe hätten. Man richte sich bewusst an ein bestimmtes Publikum.

Dabei trifft die strenge Linie nicht ausschließlich Familien: Auch Geburtstagsfeiern und Junggesellenabschiede lehnen die Betreiber nach eigenen Angaben ab. Selbst auf zusätzliche Einnahmen verzichte man, um die gewünschte ruhige Atmosphäre zu bewahren.

Auch andere Lokale ziehen Grenzen

Ein Einzelfall ist die Diskussion offenbar nicht. Auch aus anderen italienischen Städten werden Restaurants mit Einschränkungen für Kinder gemeldet: In Bologna weist etwa ein Schild mit einem durchgestrichenen Kinderwagerl an der "Osteria del Sole" auf die Regel hin. Als Begründung nennt Inhaberin Nicola Spolaore unangenehme Erfahrungen mit Kindern.

Auch beim Restaurant "Fraschetta del Pesce" in Rom werden kleine Gäste eingeschränkt: Dort seien Kinder unter fünf Jahren ebenso wie Kinderwagen nicht erwünscht. Als Grund werden frühere störende Vorfälle angeführt.

Darf man Kinder einfach aussperren?

An diesem Punkt wird es heikel: Gegen pauschale Kinderverbote gibt es in Italien auch juristischen und politischen Widerspruch. Mattia Missiroli, Bürgermeister von Cervia, zu dessen Gemeinde Milano Marittima gehört, erklärte, ein Lokal müsse grundsätzlich öffentlich zugänglich sein – auch für Kinder, sofern keine konkreten Gründe für eine Einschränkung vorliegen.

Noch deutlicher äußerte sich der italienische Rechtsanwalt Elia Ceriani: Seiner Einschätzung nach sei es nicht legal, Kindern allein aufgrund ihres Alters den Zutritt zu einem Restaurant zu verwehren. Auch Altersgrenzen, die Restaurants vorab im Internet anführen, seien demnach nicht automatisch rechtlich bindend.

Zwischen Ruhe & Familienfreundlichkeit

Ceriani sieht die eigentliche Frage ohnehin an einer anderen Stelle: bei der Rücksichtnahme. Eltern sollten einschätzen können, ob sich ihr Kind in einem bestimmten Umfeld angemessen verhält, ohne andere Gäste dauerhaft zu stören.