i Der Verdächtige wurde festgenommen. iStock Festnahme in Wien Lokal schon zu – Mann (28) prügelt auf Kellner ein In einem Meidlinger Lokal eskalierte die Lage völlig. Ein Gast attackierte einen Kellner. Der Mann (28) wurde festgenommen. Von Newsdesk Heute 02.10.2026, 12:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wilde Szenen spielten sich am Donnerstag in einem Lokal in Wien-Meidling ab: Eigentlich wollte der 30-jährige Kellner gerade Feierabend machen, als gegen 23 Uhr ein Mann und eine Frau auftauchten.

Der Kellner habe den beiden mitgeteilt, dass das Lokal bereits geschlossen habe. Daraufhin soll der Mann sich eine Weinflasche von der Theke genommen haben. Als der 30-Jährige ihm diese abnehmen wollte, eskalierte die Lage.

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Der ungebetene Gast soll dem Kellner mehrere Schläge versetzt haben. Danach soll seine Begleitung noch einen Rucksack aus dem Lokal entwendet haben. Beamte der Polizeiinspektion Hufelandgasse konnten den Verdächtigen wenig später alleine antreffen.

Mann in Sicherheitszelle

Bei ihm handelt es sich um einen 28-Jährigen mit noch ungeklärter Staatsbürgerschaft. Im Zuge der Festnahme soll sich der Mann zunehmend aggressiv verhalten haben, weswegen Kräfte der WEGA eingreifen mussten.

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Schlussendlich konnten die Polizisten den 28-Jährigen festnehmen. Danach wurde der Mann aufgrund seines äußerst aggressiven Verhaltens in eine Sicherheitszelle gebracht. Aktuell befindet er sich noch in Haft, eine Vernehmung war bislang nicht möglich. Zudem laufen noch Ermittlungen bezüglich seiner Begleiterin.