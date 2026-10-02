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Der Verdächtige wurde festgenommen.
Der Verdächtige wurde festgenommen.
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Festnahme in Wien

Lokal schon zu – Mann (28) prügelt auf Kellner ein

In einem Meidlinger Lokal eskalierte die Lage völlig. Ein Gast attackierte einen Kellner. Der Mann (28) wurde festgenommen.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
02.10.2026, 12:34
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Wilde Szenen spielten sich am Donnerstag in einem Lokal in Wien-Meidling ab: Eigentlich wollte der 30-jährige Kellner gerade Feierabend machen, als gegen 23 Uhr ein Mann und eine Frau auftauchten.

Der Kellner habe den beiden mitgeteilt, dass das Lokal bereits geschlossen habe. Daraufhin soll der Mann sich eine Weinflasche von der Theke genommen haben. Als der 30-Jährige ihm diese abnehmen wollte, eskalierte die Lage.

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Der ungebetene Gast soll dem Kellner mehrere Schläge versetzt haben. Danach soll seine Begleitung noch einen Rucksack aus dem Lokal entwendet haben. Beamte der Polizeiinspektion Hufelandgasse konnten den Verdächtigen wenig später alleine antreffen.

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Mann in Sicherheitszelle

Bei ihm handelt es sich um einen 28-Jährigen mit noch ungeklärter Staatsbürgerschaft. Im Zuge der Festnahme soll sich der Mann zunehmend aggressiv verhalten haben, weswegen Kräfte der WEGA eingreifen mussten.

Schlussendlich konnten die Polizisten den 28-Jährigen festnehmen. Danach wurde der Mann aufgrund seines äußerst aggressiven Verhaltens in eine Sicherheitszelle gebracht. Aktuell befindet er sich noch in Haft, eine Vernehmung war bislang nicht möglich. Zudem laufen noch Ermittlungen bezüglich seiner Begleiterin.

red,02.10.2026, 12:34
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