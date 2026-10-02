i Die Polizei sucht nach den Verdächtigen. iStock Mit Pistolen bedroht Überfall in Wien! Räuber lassen Opfer nackt zurück Mitten in der Nacht wurde ein 22-Jähriger in Favoriten von zwei bewaffneten Männern überfallen. Die Suche nach den Verdächtigen läuft. Von Newsdesk Heute 02.10.2026, 12:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bedroht, ausgeraubt und ohne Kleidung zurückgelassen: So ging es einem 22-Jährigen in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Favoriten. Demnach soll der junge Mann gegen 1.00 Uhr in einem geborgten Pkw unterwegs gewesen sein, als ihn zwei Männer mit Faustfeuerwaffen bedrohten.

Die unbekannten Männer hätten ihn dazu gezwungen, sich auszuziehen und aus dem Wagen zu steigen. Dann seien sie mit dem Pkw sowie der Kleidung und den persönlichen Gegenständen des 22-Jährigen, darunter Geldbörse, Schlüssel und Mobiltelefon, davongefahren.

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Pkw gefunden

Das Opfer ließen die Männer unbekleidet zurück. Der junge Mann lief daraufhin zu einer nahegelegenen Tankstelle. Von dort aus konnte der 22-Jährige die Polizei alarmieren. Diese leitete eine umgehende Fahndung ein.

Im Zuge dieser konnte der Pkw samt Kleidung des Opfers durch Kräfte des Stadtpolizeikommandos Favoriten in der Buchengasse aufgefunden werden. Von den beiden Männern fehlte jede Spur.

Das ist zu Verdächtigen bekannt

Bei den Verdächtigen soll es sich laut dem Opfer um zwei Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren gehandelt haben. Sie sollen etwa 1,80 Meter groß und vermutlich tschetschenischer Herkunft sein.

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Der erste Tatverdächtige habe kurze, blonde Haare und einen blonden Bart. Er soll eine blaue Jeans und eine blaue Jacke getragen haben. Der zweite habe kurze, dunkle Haare und einen dunklen Bart. Er war mit einer blauen Jean und schwarzer Jacke bekleidet.

Die Ermittlungen zu den unbekannten Verdächtigen laufen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können sollen sich – auch anonym – bei der Telefonnummer 01-31310-57800 melden.