Parkplatz-Streit! Mann droht mit Baseballschläger

Wegen eines Parkplatzes gerieten in Wien mehrere Männer aneinander. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte, als ein 56-jähriger Bulgare einen Baseballschläger aus seinem Auto holte.
Mit dem Schläger soll der Mann vier Männer im Alter zwischen 25 und 26 Jahren bedroht haben.
Polizisten vom Praterstern nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Auch der Baseballschläger wurde von den Beamten sichergestellt.
Anschließend wurde der 56-Jährige vernommen.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann nach seiner Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt.