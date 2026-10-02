i Die Ermittlungen der Polizei laufen. Getty Images (Symbolbild) Einsatz in der Leopoldstadt Parkplatz-Streit! Mann droht mit Baseballschläger Ein Streit um einen Parkplatz ist in Wien eskaliert. Ein 56-Jähriger soll vier Männer mit einem Baseballschläger bedroht haben. Von André Wilding 02.10.2026, 11:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wegen eines Parkplatzes gerieten in Wien mehrere Männer aneinander. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte, als ein 56-jähriger Bulgare einen Baseballschläger aus seinem Auto holte.

Mit dem Schläger soll der Mann vier Männer im Alter zwischen 25 und 26 Jahren bedroht haben.

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Der Baseballschläger wurde sichergestellt. LPD Wien

Polizei nimmt 56-Jährigen fest

Polizisten vom Praterstern nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Auch der Baseballschläger wurde von den Beamten sichergestellt.

Anschließend wurde der 56-Jährige vernommen.

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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann nach seiner Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt.