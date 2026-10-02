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Die Ermittlungen der Polizei laufen.
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Einsatz in der Leopoldstadt

Parkplatz-Streit! Mann droht mit Baseballschläger

Ein Streit um einen Parkplatz ist in Wien eskaliert. Ein 56-Jähriger soll vier Männer mit einem Baseballschläger bedroht haben.
André Wilding
Von André Wilding
02.10.2026, 11:44
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Wegen eines Parkplatzes gerieten in Wien mehrere Männer aneinander. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte, als ein 56-jähriger Bulgare einen Baseballschläger aus seinem Auto holte.

Mit dem Schläger soll der Mann vier Männer im Alter zwischen 25 und 26 Jahren bedroht haben.

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Der Baseballschläger wurde sichergestellt.
Der Baseballschläger wurde sichergestellt.
LPD Wien

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Anschließend wurde der 56-Jährige vernommen.

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wil,02.10.2026, 11:44
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