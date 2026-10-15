i Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hält an der vollständigen Befreiung seines Landes fest. IMAGO/Bestimage Trump fordert Machtwechsel Ukraine-Wahl: Selenskyj hätte keine Chance Sollte es in der Ukraine zu Wahlen kommen, hätte Präsident Selenskyj laut Umfragen schlechte Karten – vor allem gegen einen Herausforderer. Von Newsdesk Heute 15.10.2026, 07:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Präsident Donald Trump macht weiter Druck auf Kiew. Der amtierende Präsident Wolodymyr Selenskyj solle abgelöst werden, forderte Trump – "Heute" hat berichtet. Es sei "an der Zeit, dass die Ukraine einen neuen Präsidenten bekommt", so der US-Präsident.

Selenskyj reagierte gelassen: Er sei bereit, Wahlen abzuhalten – sobald Russland einer 60-tägigen Feuerpause zustimme und die Sicherheit der Bürger gewährleistet werden könne. Laut ukrainischer Verfassung sind Wahlen während des Kriegsrechts ohnehin verboten.

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Doch wie n-tv.de berichtet, dürfte es für Selenskyj bei einer Wahl eng werden: Mehrere Umfragen zeigen, dass der Präsident kaum eine Chance hätte, im Amt zu bleiben. 53 Prozent der Ukrainer sprechen sich dafür aus, dass er nicht erneut kandidieren soll.

Ex-Armeechef Saluschnyj liegt weit vorne

Der gefährlichste Herausforderer wäre Walerij Saluschnyj, der frühere Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee. Er führte das Militär zu den größten Erfolgen des Krieges, gewann die Schlacht um Kiew und leitete 2022 die Gegenoffensiven in Charkiw und Cherson.

Saluschnyj genießt laut einer Umfrage das Vertrauen von 64 Prozent der Ukrainer – elf Prozent mehr als Selenskyj. Bei einer Stichwahl wäre das Ergebnis eindeutig: 66,2 Prozent würden für Saluschnyj stimmen, nur 33,8 Prozent für den amtierenden Präsidenten.

Mehrheit gegen Wahlen im Krieg

Allerdings lehnt eine große Mehrheit der Ukrainer – 71 Prozent – Wahlen während des laufenden Krieges ab. 62 Prozent befürworten jedoch sofortige Wahlen, sobald eine Feuerpause in Kraft tritt.

Die Bilder des Tages i ?

Saluschnyj ist seit Mai 2024 ukrainischer Botschafter in Großbritannien. Ob er bei künftigen Präsidentschaftswahlen kandidieren würde, lässt er offen – spekuliert wird darüber aber viel.