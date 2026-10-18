i Die Eierspeis ist in Österreich – und besonders in Wien – eines der absolut beliebtesten und traditionellsten Frühstücksgerichte. Getty Images/iStockphoto Küchentrick Genial: So gelingt die Eierspeis im Kochtopf Die Eierspeis gehört zum perfekten Frühstück. Doch oft brennt sie an oder wird trocken. Mit einem Trick aus dem Kochtopf gelingt sie garantiert. Von Heute Life 18.10.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine gute Eierspeis ist gar nicht so einfach. Zu oft wird sie zu trocken, zu fest oder brennt in der Pfanne an. Dabei gibt es eine geniale Alternative: Eierspeis aus dem Kochtopf.

Mit dem sogenannten Whirlpool-Effekt wird das Ergebnis besonders fluffig.

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Das Prinzip ist simpel: Verquirlte Eier werden in einen Wasserstrudel gegeben. Dafür bringt man Wasser im Topf zum Kochen und rührt es kräftig mit einem Löffel um, sodass ein Strudel entsteht. In diesen Wirbel gibt man dann langsam die verquirlten Eier.

Durch den Whirlpool-Effekt soll die Eierspeis fluffiger werden als in der Pfanne, schreibt Utopia.de. Ein großer Vorteil: Im Wasserstrudel kann das Ei nicht anbrennen - anders als in der heißen Pfanne.

So gehst du vor

Du brauchst nur Eier, einen Kochtopf mit Wasser und einen Löffel zum Umrühren. Die Eier werden verquirlt und nach Geschmack gewürzt. Dann das Wasser zum Kochen bringen, kräftig umrühren und die Eimasse langsam in den Strudel gießen.

Auf Qualität achten

Beim Eierkauf lohnt es sich, zu Bio-Qualität zu greifen. Die Richtlinien für die Hühnerhaltung sind bei Bioverbänden strenger als beim EU-Bio-Siegel. Wer lokal kauft, verzichtet zudem auf lange Transportwege.

Übrigens: Eierschalen sollte man nach dem Aufschlagen nicht wegwerfen. Sie eignen sich hervorragend als Dünger für Pflanzen. Die fertige Eierspeis schmeckt besonders gut mit frischen Kräutern wie Petersilie oder Schnittlauch – und einem Salzstangerl.