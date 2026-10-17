i Sehen, riechen, schmecken, genießen – die GENUSSWELTEN waren auch in ihrer Sommer-Edition im Palais Auersperg zu Gast. genusswelten GENUSSWELTEN 2026 Von Matcha bis Kaviar! Genuss-Fest mitten in Wien Matcha, Champagner und Kaviar! Das Palais Auersperg verwandelt sich dieses Wochenende in einen Treffpunkt für Feinschmecker. Das wird geboten. Von Heute Life 17.10.2026, 13:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von edlem Champagner über hochwertigen Matcha bis hin zu Kaviar: Dieses Wochenende verwandelt sich das Palais Auersperg mitten in Wien in ein Paradies für Feinschmecker. Bei den GENUSSWELTEN 2026 dreht sich vom 16. bis 18. Oktober alles um besondere Lebensmittel, neue Geschmackserlebnisse und die Menschen hinter den Produkten.

Drei Tage lang präsentieren Produzenten aus Österreich und den Nachbarländern ihre Spezialitäten. Dabei gibt es nicht nur jede Menge zu kosten, sondern auch einiges über Herstellung, Herkunft und Qualität zu erfahren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Delikatessen, die nicht jeder Supermarkt hat

Im Mittelpunkt stehen Lebensmittel, die abseits des klassischen Supermarktsortiments angeboten werden. Besucher können neue Produkte entdecken, unterschiedliche Spezialitäten vergleichen und direkt vor Ort einkaufen.

Vor allem der persönliche Kontakt zu den Herstellern spielt eine große Rolle. "Wir wollen Produkte zeigen, die eine Geschichte haben. Bei uns soll man nicht einfach nur kosten, sondern erfahren, wer etwas herstellt, woher es kommt und warum es anders schmeckt", erklärt Veranstalterin Doris Kraus.

Die Messe soll damit nicht nur eine Verkaufsausstellung sein, sondern Einblicke in traditionelle Herstellungsverfahren und neue kulinarische Konzepte bieten.

Matcha, Kaviar und Champagner zum Verkosten

Zu den Höhepunkten zählen besondere Verkostungen und Produktpräsentationen. Dabei können Interessierte unter anderem hochwertigen Matcha kennenlernen, Champagner probieren oder mehr über Kaviar und regionale Delikatessen erfahren.

Die Veranstaltungen finden bewusst in kleinen Gruppen von maximal 16 Personen statt. Produzenten und Experten erklären dabei, wie ihre Spezialitäten hergestellt werden und worauf es bei der Qualität ankommt.

Genussreise in die Provence

Neben Lebensmitteln und Getränken stehen auch kulinarische Reiseerlebnisse auf dem Programm. So können sich Besucher etwa über eine Genussreise durch die französische Provence informieren.

Die Veranstalter wollen damit zeigen, dass Genuss nicht nur auf dem Teller stattfindet, sondern auch eng mit Herkunft, Kultur und Reiseerlebnissen verbunden ist.

Fünftes Jubiläum im Palais Auersperg

Heuer feiern die GENUSSWELTEN ihr fünfjähriges Bestehen im Palais Auersperg. Das historische Gebäude bietet dafür erneut die Kulisse.

"Viele Menschen möchten wieder näher an die Produkte heran. Sie wollen wissen, was sie essen und trinken und wer dahintersteht. Genau diese Begegnungen möchten wir ermöglichen", erklärt Kraus.

Die GENUSSWELTEN 2026 finden noch bis Sonntag, 18. Oktober, im Palais Auersperg in Wien statt.