i Bevor deine Champignons in der Pfanne landen, solltest du ihnen ein Sonnenbad gönnen. iStock/petrovval (Symbolbild) Gesundheits-Booster Darum solltest du deine Schwammerl in die Sonne legen Du stellst deine Pilze normalerweise direkt in den Kühlschrank? Ein kurzes Sonnenbad vor der Zubereitung kann sich lohnen. Von Heute Life 16.10.2026, 10:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Pilze auf dem Balkon statt in der Pfanne? Klingt verrückt, kann sich aber richtig lohnen! Denn wer seinen Schwammerln vor dem Kochen ein kleines Sonnenbad gönnt, kann ihren Vitamin-D-Gehalt deutlich steigern.

Sonnenbad für deine Schwammerl

Vitamin D ist wichtig für unsere Knochen, Muskeln und das Immunsystem. Der Körper kann es mithilfe von Sonnenlicht selbst bilden. Über die Ernährung nehmen wir dagegen meist nur geringe Mengen auf, denn das sogenannte Sonnenvitamin steckt von Natur aus in vergleichsweise wenigen Lebensmitteln. Pilze haben dabei eine besondere Fähigkeit: Sie enthalten Ergosterin, eine Substanz, die sich unter UV-Strahlung in Vitamin D2 umwandeln kann.

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Das bedeutet: Legst du deine Champignons ins Sonnenlicht, steigt ihr Vitamin-D-Gehalt. Genau diesen Effekt haben Forschende bereits in mehreren Studien untersucht.

Schon 15 Minuten können helfen

Das Beste daran: Du kannst den Trick ganz einfach zu Hause ausprobieren. Lege deine frischen Speisepilze mit den Lamellen nach oben auf einen sauberen Teller und stelle sie für etwa 15 Minuten ins direkte Sonnenlicht. Anschließend kannst du sie wie gewohnt zubereiten.

Die Lamellen bieten besonders viel Oberfläche, die von den UV-Strahlen erreicht werden kann. Wie viel zusätzliches Vitamin D entsteht, hängt allerdings unter anderem von der Sonneneinstrahlung, der Jahreszeit, der Pilzart und der Dauer ab. Untersuchungen zeigen, dass UV-behandelte Pilze beachtliche Mengen Vitamin D2 liefern können. Der Körper kann dieses Vitamin auch tatsächlich aufnehmen und verwerten.

Diesen Fehler solltest du vermeiden

Ein sonniger Platz auf der Fensterbank klingt praktisch, bringt aber einen entscheidenden Nachteil mit sich. Gewöhnliches Fensterglas hält einen Großteil jener UV-B-Strahlung ab, die für die Bildung von Vitamin D2 besonders wichtig ist. Hinter einer geschlossenen Scheibe funktioniert der Trick deshalb deutlich schlechter. Stelle die Pilze lieber ins Freie, etwa auf den Balkon oder die Terrasse. Achte dabei auf einen sauberen, vor Tieren und Schmutz geschützten Platz.

Bleibt das Vitamin D beim Kochen erhalten?

Die gute Nachricht: Das zusätzlich gebildete Vitamin D verschwindet nicht sofort wieder. Studien deuten darauf hin, dass der erhöhte Gehalt bei geeigneter Lagerung mehrere Tage erhalten bleiben kann. Auch beim Kochen bleibt zumindest ein Teil des Vitamins bestehen. Wie viel am Ende auf deinem Teller landet, hängt jedoch von der Zubereitungsart ab.

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Wichtig ist außerdem, die Pilze nicht unnötig lange in der Wärme liegen zu lassen. Nach dem kurzen Sonnenbad gehören sie wieder in den Kühlschrank und sollten möglichst frisch verarbeitet werden.