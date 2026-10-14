i Goldbraun, knusprig und herrlich würzig: Bratkartoffeln sind echtes Soulfood. iStock/Nadezhda_Nesterova (Symbolbild) Profi-Tipp Mit dieser Zutat schmecken Bratkartoffeln viel besser Wer Bratkartoffeln liebt, sollte diesen einfachen Küchentrick kennen. Denn eine unscheinbare Zutat sorgt für besonders viel Aroma. Von Heute Life 14.10.2026, 11:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Goldbraun, herrlich knusprig und frisch aus der Pfanne: Bratkartoffeln gehören zu den Klassikern, die einfach immer schmecken. Doch selbst bei diesem beliebten Gericht lässt sich mit einem kleinen Kniff noch mehr herausholen. Eine überraschende Zutat aus dem Gewürzregal verleiht den Erdäpfeln eine besonders aromatische Note und sorgt für das gewisse Etwas. Das Beste daran: Du hast sie vielleicht längst zu Hause.

Dieses Gewürz macht den Unterschied

Die Rede ist von Oregano: Das mediterrane Kraut kennen die meisten vor allem von Pizza, Pasta oder Tomatensauce. Dabei harmoniert sein würziges, leicht herbes Aroma auch hervorragend mit knusprig gebratenen Erdäpfeln. Während Salz und Pfeffer für die klassische Grundwürze sorgen, bringt Oregano eine zusätzliche Geschmacksnote ins Spiel. Besonders gut passt er zu den süßlich angebratenen Zwiebeln und den kräftigen Röstaromen der Kartoffeln.

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So werden deine Bratkartoffeln richtig knusprig

Für das perfekte Ergebnis kommt es allerdings nicht nur auf die Würzung an. Auch die Zubereitung entscheidet darüber, ob deine Erdäpfel schön goldbraun werden oder eher weich in der Pfanne liegen. Am besten eignen sich festkochende Kartoffeln, die du bereits am Vortag gekocht und vollständig auskühlen gelassen hast. So lassen sie sich leichter in gleichmäßige Scheiben schneiden und behalten beim Braten besser ihre Form.

Erhitze etwas Öl in einer großen Pfanne und verteile die Kartoffelscheiben möglichst nebeneinander. Jetzt ist Geduld gefragt: Lass sie zunächst ungestört braten, bis sich eine schöne Kruste gebildet hat.

Wann kommt die Geheimzutat dazu?

Sobald die Erdäpfel auf beiden Seiten Farbe angenommen haben, gibst du eine fein geschnittene Zwiebel dazu. Sie soll goldgelb werden, aber nicht verbrennen. Erst gegen Ende wird gewürzt: mit Salz, Pfeffer und etwa einem halben bis einem Teelöffel getrocknetem Oregano für eine Pfanne mit rund 500 Gramm Kartoffeln.

So kann das Kraut sein Aroma entfalten, ohne in der heißen Pfanne unnötig lange mitzurösten und bitter zu werden. Verwende lieber zunächst etwas weniger und schmecke anschließend ab.