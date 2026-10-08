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Blumenzwiebel
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Garten-Tipps

Zwiebel-Faustregel für Frühjahrsblüher

Wer im Frühjahr bunte Narzissen und Krokusse genießen will, muss jetzt handeln. So setzt du Blumenzwiebeln richtig.
Heute Life
Von Heute Life
08.10.2026, 12:00
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Der Herbst ist die perfekte Zeit, um Blumenzwiebeln in die Erde zu bringen.

Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und Krokusse brauchen jetzt die noch warme Erde, um kräftige Wurzeln zu bilden. Wer zu lange wartet, verschenkt wertvolle Wachstumszeit.

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Für die richtige Pflanztiefe gibt es eine überraschend einfache Faustregel, die selbst Anfängern auf Anhieb gelingt: Die Zwiebeln werden etwa doppelt so tief in die Erde gesetzt, wie sie selbst hoch sind.

Nach Angaben von 24garten.de gibt es aber noch einen wichtigen Punkt zu beachten: Selbst wer alles richtig macht, kann im Winter eine böse Überraschung erleben.

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Gefahr lauert im Boden

Der größte Feind der Blumenzwiebeln ist Staunässe. Sie lässt die Zwiebeln unbemerkt im Boden faulen. Daher ist es wichtig, auf einen gut durchlässigen Boden zu achten und schwere Böden gegebenenfalls mit Sand aufzulockern.

Wer jetzt aktiv wird und diese Tipps befolgt, darf sich im kommenden Frühling über ein buntes Blütenmeer im Garten freuen.

red,08.10.2026, 12:00
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