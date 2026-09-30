i Die Tage werden kürzer und der Garten verabschiedet sich langsam in die Winterpause. iStock/Ziga Plahutar (Symbolbild) Herbst-Fallen im Garten Bevor es friert: Diese 5 Dinge müssen dringend hinein Heute noch Sonne, morgen Regen & wenig später der erste Frost: Für manche Sachen auf der Terrasse ist dieser Wetterwechsel alles andere als harmlos. Von Heute Life 30.09.2026, 20:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die letzten warmen Nachmittage sind vorbei, auf dem Balkon sammelt sich das erste Laub und nachts wird es plötzlich empfindlich kalt. Also schnell die Gartenmöbel zusammenschieben, eine Plane darüberwerfen – und den Rest kümmern wir uns im Frühling. Klingt praktisch, kann aber teuer werden. Denn manches, das den Sommer problemlos draußen überstanden hat, verträgt Dauerregen, Feuchtigkeit, Frost und starke Temperaturschwankungen überhaupt nicht.

Bevor der Herbst endgültig ungemütlich wird, solltest du deshalb einen Kontrollgang durch Garten, Balkon oder Terrasse machen. Bei diesen fünf Dingen lohnt sich der Umzug ins Trockene besonders.

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1. Terrakotta-Töpfe

Der hübsche Terrakotta-Topf wirkt massiv, hat aber eine Schwachstelle: Das Material ist porös und kann Wasser aufnehmen. Gefriert diese Feuchtigkeit bei Minusgraden, dehnt sie sich aus. Dadurch können zunächst kleine Risse entstehen – oder der Topf springt gleich ganz. Vor allem leere Gefäße solltest du daher trocken und möglichst frostgeschützt überwintern. Bei bepflanzten Töpfen hängt der richtige Winterschutz zusätzlich von der Pflanze und dem jeweiligen Gefäß ab.

2. Gartenpolster

Ein bisschen Regen können viele Outdoor-Kissen wegstecken. Wochenlange Feuchtigkeit ist allerdings eine andere Geschichte. Wasser kann in die Polsterung eindringen und dort nur langsam wieder trocknen. Muffiger Geruch, Stockflecken oder sogar Schimmel können die Folge sein.

Auch das vermeintlich sichere Versteck unter einer Plane ist nicht unbedingt ideal: Staut sich darunter Feuchtigkeit, fehlt gleichzeitig die Luftzirkulation. Deshalb Polster und Auflagen vollständig trocknen lassen und anschließend trocken und gut belüftet verstauen.

3. Sonnenschirm

Im Oktober spendet er ohnehin kaum noch Schatten, trotzdem bleibt der Sonnenschirm gerne bis zum ersten Frost auf der Terrasse stehen. Keine gute Idee: Dauerhafte Feuchtigkeit kann Bespannung und Mechanik zusetzen, während Herbststürme aus dem Schirm im schlimmsten Fall ein gefährliches Geschoss machen. Vor dem Einwintern heißt es deshalb: reinigen, komplett trocknen, zusammenklappen und geschützt lagern.

4. Elektro-Geräte

Akku-Rasenmäher, Heckenschere oder andere elektrische Gartenhelfer solltest du ebenfalls nicht einfach draußen vergessen. Feuchtigkeit kann Elektronik und Kontakte beschädigen, niedrige Temperaturen können insbesondere Akkus zusetzen. Geräte daher reinigen und trocken einlagern. Bei Lithium-Ionen-Akkus solltest du dich an die Lagerungs- und Temperaturangaben des Herstellers halten. Auch Ladegeräte gehören in eine trockene Umgebung.

5. Grill

Der Grill muss nicht zwingend in den Keller übersiedeln. Ungeschützt sollte er aber ebenfalls nicht den ganzen Herbst und Winter im Regen stehen. Dauerhafte Nässe kann Korrosion fördern und Oberflächen sowie Bauteilen zusetzen. Nach dem letzten Grillabend also gründlich reinigen, trocknen und mit einer passenden, möglichst atmungsaktiven Abdeckung schützen. Bei Gasgrills müssen Gasflaschen außerdem nach den geltenden Sicherheitsvorgaben und Herstellerhinweisen gelagert werden.

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Muss jetzt wirklich alles hinein?

Wetterfeste Gartenmöbel aus Aluminium, Kunststoff oder entsprechend behandeltem Holz können je nach Hersteller häufig auch draußen überwintern. Trotzdem tut ihnen ein geschützter Standort gut. Laub und stehendes Wasser solltest du regelmäßig entfernen.

Als einfacher Herbst-Check hilft diese Faustregel: Was Wasser aufsaugt, Frost schlecht verträgt oder empfindliche Elektronik enthält, sollte nicht einfach draußen auf den Frühling warten. Denn spätestens beim ersten warmen Tag ist die Freude groß, wenn beim Auswintern keine böse Überraschung unter der