i Ein heißer Föhn kann helfen, versteckte Lebensmittelmotten-Eier und Larven in Ritzen und Spalten abzutöten. iStock/vchal Einfacher Trick Motten in der Küche: So wirst du sie schnell los Lebensmittelmotten sitzen oft versteckt im Vorratsschrank. Wo sie nisten – und wie ein Föhn helfen kann, sie so rasch loszuwerden. Von Heute Life 30.09.2026, 13:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine kleine Motte flattert durch die Küche – und schon beginnt die große Suche. Wo kommen die Viecher her? Und vor allem: Wo verstecken sie ihre Eier?

Wer Lebensmittelmotten entdeckt, sollte sich nicht mit dem Einfangen der erwachsenen Falter zufriedengeben. Denn die sichtbare Motte ist oft nur die Spitze des Eisbergs. Der eigentliche Schaden entsteht durch die Larven.

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Die Motte ist nur das sichtbare Problem

In Vorräten sind vor allem Dörrobstmotten und Mehlmotten anzutreffen. Die Weibchen legen ihre Eier bevorzugt dort ab, wo ihre Nachkommen später Nahrung finden – also direkt an oder in geeigneten Vorräten. Deshalb heißt es: Schrank ausräumen und auf Spurensuche gehen.

Kontrolliert werden sollten dabei sämtliche trockenen Lebensmittel – auch ungeöffnete Packungen. Denn eine Papierverpackung ist für die Larven kein unüberwindbares Hindernis. Sie können sich durch das Material arbeiten und so an die Lebensmittel gelangen.

Diese Vorräte gehören auf den Prüfstand

Diese Lebensmittel sollten kontrolliert werden: Mehl und Getreideprodukte

Müsli

Reis und Nudeln

Nüsse

Trockenobst

Gewürze und Tee

Schokolade

Tierfutter

Doch selbst wenn in einer Packung nichts Verdächtiges zu sehen ist, kann die Suche weitergehen. Die Larven verlassen ihren ursprünglichen Futterplatz und suchen sich mitunter einen geschützten Ort, um sich zu verpuppen.

Ritzen, Fugen, Bohrlöcher, Schrankdecken oder sogar Wände können deshalb ebenfalls zum Versteck werden. Die herumfliegende Motte muss also keineswegs dort geschlüpft sein, wo sie entdeckt wird.

Befallene Lebensmittel sofort entsorgen

Ist die Quelle gefunden, sollte schnell gehandelt werden. Befallene Lebensmittel gehören nicht mehr auf den Esstisch, sondern in den Müll – und zwar am besten in eine Mülltonne außerhalb der Wohnung. Kot, Gespinste und mögliche Pilzbelastungen machen befallene Vorräte ungeeignet für den Verzehr.

Danach beginnt die gründliche Reinigung:

1 Schränke komplett ausräumen: Sämtliche Vorräte herausnehmen und den gesamten Bereich kontrollieren.

2 Gründlich aussaugen: Regalböden, Schubladen, Ritzen und Fugen sorgfältig absaugen.

3 Flächen reinigen: Anschließend die Oberflächen gründlich mit Essigwasser abwischen. Die Reinigung sollte im Abstand von etwa zwei Wochen mehrmals wiederholt werden.

4 Ritzen erhitzen: Schwer erreichbare Spalten, Bohrlöcher und andere mögliche Verstecke können mit einem heißen Föhn behandelt werden. Die Hitze kann verbliebene Eier und Larven abtöten.

5 Bei hartnäckigem Befall Nützlinge einsetzen: Schlupfwespen, genauer Trichogrammen, können die Eier der Lebensmittelmotten parasitieren. Die winzigen Nützlinge werden auf Kärtchen in den Schränken platziert.

6 Befall beobachten: Pheromonfallen helfen dabei, die Entwicklung des Befalls zu kontrollieren. Sie fangen allerdings hauptsächlich männliche Motten und beseitigen weder Eier noch Larven.

Nach dem Motten-Alarm: Vorräte sichern

Ist die Küche wieder sauber, sollte verhindert werden, dass die nächste Motte erneut leichtes Spiel hat. Gefährdete Lebensmittel sollten deshalb möglichst in fest verschließbare Behälter aus Glas, Keramik oder Kunststoff umgefüllt werden. So haben Larven deutlich schlechtere Chancen, sich von einer Packung zur nächsten auszubreiten.

Wer dagegen nur die herumfliegenden Motten beseitigt, bekämpft häufig lediglich das sichtbare Symptom. Die eigentliche Überraschung kann weiterhin ganz hinten im Küchenschrank sitzen.