Warum du alte Handtücher in den Garten legen solltest

Hast du auch einen Stapel alter Handtücher im Schrank, die ihre besten Tage hinter sich haben? Bevor du diese entsorgen willst, halte kurz inne.
Was im Badezimmer nicht mehr für flauschige Momente sorgt, kann im Garten und bei Topfpflanzen zum wahren Alleskönner werden.
Mit einfachen Handgriffen wird aus dem alten Frottee ein nützlicher Gartenhelfer. Ob Frostschutz, Unkrautbekämpfung oder Bewässerungshilfe – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.
Nach Angaben von 24garten lassen sich alte Handtücher etwa locker um empfindliche Kübelpflanzen binden, um sie in kalten Nächten vor überraschendem Frost zu schützen. An heißen Sommertagen spendet ein über die Pflanzen gespanntes Handtuch Schatten und kann Sonnenbrand auf den Blättern verhindern.
Im Kampf gegen lästiges Unkraut kann ein altes Handtuch ebenfalls hilfreich sein. Einfach zwischen den Pflanzen im Beet ausbreiten – das dichte Gewebe blockiert Sonnenlicht und unterdrückt so das Unkrautwachstum. Wichtig: Das Handtuch sollte zu 100 Prozent aus Naturstoffen bestehen.
Besonders in Töpfen und Balkonkästen trocknet die Erde schnell aus. Ein gefaltetes Handtuch ganz unten im Kübel wirkt wie ein Schwamm: Es speichert überschüssiges Wasser und gibt es bei Bedarf wieder an das Substrat ab – so muss seltener gegossen werden.
Statt zu Plastik- oder Drahtbindern zu greifen, lassen sich alte Handtücher in schmale Streifen schneiden. Dieses weiche Material eignet sich hervorragend, um empfindliche Triebe von Stauden, Rosen oder Tomatenpflanzen schonend an Rankhilfen zu befestigen.
Und wer schon mal längere Zeit im Beet gekniet hat, weiß: Das geht schnell auf die Knie. Ein dickes, mehrfach zusammengefaltetes Handtuch erspart den Kauf einer teuren Knieunterlage und ist zudem waschbar.