i Datteln statt Schokoriegel? Die süße Frucht sorgt gerade für einen regelrechten Hype. iStock/vaaseenaa (Symbolbild) Frucht erobert auch Österreich 99 Prozent mehr! Datteln erleben einen Mega-Boom Ob mit Schokolade, Erdnuss oder Butter: Die Früchte erobern Social Media. Auch in Österreich boomen Datteln – doch wie gesund sie wirklich? Von Heute Life 13.10.2026, 13:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Außen weich, innen herrlich süß und mit ein bisserl Schokolade fast wie ein Schokoriegel: Was früher eher unscheinbar zwischen Nüssen und Trockenfrüchten im Supermarktregal lag, wird plötzlich zum gefeierten Food-Trend. Auf TikTok und Instagram verwandeln sich Datteln in kleine Dessert-Kreationen, die nicht nur köstlich aussehen, sondern auch noch als gesündere Nascherei gelten.

Von Hollywood direkt in unsere Küchen

Mal werden Datteln mit eiskalter Butter und einer Prise Meersalz gefüllt, mal mit Erdnussmus bestrichen, zerdrückt und mit Schokolade überzogen. Besonders die sogenannten "Smashed Dates" gehen derzeit viral: Geschmacklich sollen sie an den beliebten Schokoriegel Snickers erinnern.

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Auch Hollywood hat die süße Frucht für sich entdeckt: Kardashian-Schwester Kourtney Kardashian schwärmt von Datteln mit Butter und Meersalz. Die beiden Models Hailey Bieber und Bella Hadid setzen wiederum auf Medjool-Datteln, um ihre angesagten Smoothies beim Luxus-Supermarkt Erewhon in Los Angeles zu süßen.

Dattel-Boom auch in Österreich

Dass die Begeisterung nicht nur auf dem Handybildschirm stattfindet, zeigen aktuelle Verkaufszahlen des Online-Supermarkts Gurkerl.at. Zwischen Juni und August 2026 wurden dort um satte 99 Prozent mehr ganze Datteln verkauft als im Vorjahreszeitraum. Von Jänner bis August lag das Plus bei 51 Prozent.

Auch die Nachfrage im Onlineshop spricht für sich: Seit Jahresbeginn wurde bereits 12.433-mal nach Datteln gesucht. Besonders gefragt sind klassische Bio-Datteln und die großen, besonders weichen Medjool-Datteln. Letztere schafften es innerhalb weniger Monate nach ihrer Aufnahme ins Sortiment auf Platz zwei der beliebtesten Dattelprodukte.

Österreicher lieben die Schoko-Variante

Doch wie werden die Früchte hierzulande am liebsten genascht? Ein Blick in die Warenkörbe liefert einen spannenden Hinweis. Wer bei Gurkerl.at Datteln bestellt, kauft fast sechsmal so häufig auch Nussmus und Schokolade wie andere Kunden. Butter und Meersalz, die auf Social Media ebenfalls für Begeisterung sorgen, fallen dagegen kaum ins Gewicht.

Auch Nüsse gehören zu den beliebtesten Begleitern: Bei jeder vierten Bestellung mit Datteln landen sie ebenfalls im Warenkorb.

Gesund naschen? Ganz so einfach ist es nicht

Datteln liefern Ballaststoffe sowie Mineralstoffe wie Kalium und Magnesium. Doch hinter ihrer natürlichen Süße steckt auch jede Menge Zucker: "Datteln sind im Grunde die ursprünglichste Süßigkeit der Welt", erklärt Johannes Müllner, Senior Category Manager bei Gurkerl.at. Drei Medjool-Datteln würden rund fünf Gramm Ballaststoffe liefern.

Allerdings enthält bereits eine große Medjool-Dattel etwa 16 Gramm Zucker. Bei zwei bis drei Stück kommen somit schnell 30 bis 50 Gramm zusammen: "Datteln sind eine natürliche Süßigkeit, kein Freifahrtschein", warnt Müllner. Die enthaltenen Ballaststoffe können die Zuckeraufnahme zwar verlangsamen, die Kalorien und der Zuckergehalt bleiben dennoch.

Sein Rat: Zwei bis drei Datteln als süßer Snack sind eine gute Orientierung. Wer gleich eine ganze Handvoll vernascht, sollte den Zuckergehalt nicht unterschätzen.