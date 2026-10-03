i Gerhard Zeiler stärkt nun auch seine Präsenz auf Social Media. APA-Images / APA / TOBIAS STEINMAURER "Lebensabend versauen" Babler-Herausforderer Zeiler jetzt auf Instagram Kurz vor dem entscheidenden SPÖ-Krisengipfel am Sonntag baut Gerhard Zeiler seine öffentliche Präsenz aus. Jetzt hat er auch ein Instagram-Profil. Von Newsdesk Heute 03.10.2026, 14:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ist das schon der nächste Schritt Richtung SPÖ-Spitze? Gerhard Zeiler ist jetzt auch auf Instagram vertreten. Der Medienmanager, der Andreas Babler als SPÖ-Chef ablösen will, baut damit ausgerechnet mitten im roten Machtkampf seine Präsenz in den sozialen Medien aus.

Der Zeitpunkt fällt auf: Erst vor wenigen Tagen machte Zeiler öffentlich klar, dass er für den Parteivorsitz zur Verfügung steht. Seither wird in der SPÖ heftig über die Zukunft von Parteichef Andreas Babler diskutiert.

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Zeiler will SPÖ übernehmen

"Ich glaube, dass ich die richtige Person bin, um die Partei aus diesem historischen Tief herauszuführen", hatte der 71-Jährige seine Ambitionen zuletzt begründet.

Im großen "Heute"-Interview legte Zeiler nach. Die SPÖ müsse nun entscheiden, erklärte der frühere ORF-Generalintendant und internationale Medienmanager.

Am Freitag wandte sich Zeiler zudem in einem offenen Brief direkt an die Parteimitglieder. Darin warnte er davor, dass die SPÖ bundespolitisch in die Bedeutungslosigkeit abrutschen könnte.

Jetzt folgt mit Instagram ein weiterer Kommunikationskanal, über den Zeiler seine Botschaften direkt verbreiten kann. Ob das Profil bereits Teil einer gezielten Kampagne um den SPÖ-Vorsitz ist, ist allerdings nicht bekannt.

Showdown steigt am Sonntag

Für die Sozialdemokraten steht jedenfalls ein entscheidendes Wochenende bevor. Am Sonntag um 16 Uhr trifft Andreas Babler in Wien die neun Landesparteichefs zum Krisengipfel. Für die Aussprache sind mehrere Stunden eingeplant.

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Auch ÖGB-Chef Wolfgang Katzian und SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner sollen dabei sein. Zeiler selbst nimmt an dem Treffen nicht teil.

Im Mittelpunkt steht die Führungsdebatte, die durch Zeilers Vorstoß massiv an Fahrt aufgenommen hat. Dabei soll auch über offene Fragen zum weiteren Prozedere gesprochen werden. Babler hat bisher klargemacht, dass er den Parteivorsitz nicht freiwillig abgeben will.

Zeiler wiederum erhöht vor dem Treffen seine öffentliche Präsenz. Erst Interview, dann offener Brief an die Genossen – und jetzt auch Instagram. Dort bezieht er sich augenzwinkernd auf eine Schlagzeile eines Satiremediums. In der Beschreibung ist zu lesen: " 71-jähriger Millionär will sich Lebensabend versauen aus Liebe zur Heimat und zur SPÖ"