i Der virale WC-Trick soll den WC-Stein unsichtbarer befestigen – ein Hersteller empfiehlt diese Methode jedoch nicht. iStock/ LuismiCSS Konkreter Grund Viraler Klostein-Trick – der Hersteller rät ab Ein viraler WC-Trick soll Klosteine besser verstecken. Doch Henkel rät davon ab – und nennt einen wichtigen Grund. Von Heute Life 22.09.2026, 15:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kleiner Handgriff, große Wirkung – zumindest auf den ersten Blick: In sozialen Netzwerken macht derzeit ein Trick für WC-Steine die Runde. Statt den Duftstein wie gewohnt über den Rand der Toilettenschüssel zu hängen, wird der Haken unter den Beckenrand geschoben.

Das soll nicht nur für mehr Halt sorgen, sondern den unschönen Kunststoffhaken auch unsichtbar machen. Klingt praktisch. Doch der Hersteller selbst sieht die Sache anders.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Klostein-Trick

Klassische WC-Steine werden mit einer Kunststoffhalterung am Rand der Toilettenschüssel befestigt. Beim Spülen strömt Wasser über den Stein und löst dabei Duft- und Reinigungsstoffe heraus. Im Netz wird nun eine alternative Variante gezeigt: Der Haken der Halterung wird nicht über den Rand gelegt, sondern in eine kleine Aussparung beziehungsweise Kante unterhalb des Toilettenrands gesteckt.

Dadurch verschwindet ein Teil der Halterung aus dem Blickfeld. Gleichzeitig entsteht der Eindruck, der WC-Stein könne auf diese Weise nicht so leicht verrutschen.

Hersteller rät ausdrücklich davon ab

"Chip" hat beim Hersteller Henkel nachgefragt, ob diese Befestigungsart tatsächlich stabiler ist. Die Antwort ist eindeutig: "Die beschriebene Art der Anbringung empfehlen wir grundsätzlich für unsere WC-Steine von WC FRISCH nicht."

Nach Angaben des Unternehmens sei die alternative Befestigung nicht stabiler als das normale Einhängen über den Toilettenrand. Verbraucher sollten sich stattdessen an die auf der Verpackung vorgesehene Anwendung halten.

Sonst löst sich der Stein zu schnell auf

Entscheidend ist dabei die Position: Der Duftstein soll beim Spülen vom Wasser erreicht werden, gleichzeitig aber nicht der kompletten Wassermenge ausgesetzt sein. Denn hängt der WC-Stein direkt im stärksten Wasserstrom, kann sich das Produkt schneller auflösen. Die Folge: Der Duftstein hält weniger lange und muss früher ersetzt werden.

Bei korrekter Anwendung gibt Henkel für einen WC-Duftspüler eine Lebensdauer von rund 250 Spülgängen an. Bei normaler Nutzung entspricht das ungefähr einem Monat. Wie lange ein Stein tatsächlich hält, hängt allerdings vom jeweiligen Produkt und vom Spülverhalten ab.

Im schlimmsten Fall droht eine Verstopfung

Noch wichtiger ist die Frage nach dem Halt. Wird ein WC-Stein nicht so befestigt, wie es vom Hersteller vorgesehen ist, kann sich die Halterung beim Spülen lösen. Im ungünstigsten Fall landet sie im Abfluss – und kann dort eine Verstopfung verursachen.