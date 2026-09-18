i Ein Boot statt Auto, Wasser statt Nachbarn: Diese Privatinsel samt Häuschen steht jetzt zum Verkauf. Folsom Realty Group "Nur" für 392.000 Euro Schnäppchen-Insel mit Häuschen steht jetzt zum Verkauf Ein eigenes Inselreich muss keine Millionen kosten: Dieses Mini-Eiland in den USA samt Haus sucht neue Besitzer. Von Heute Life 18.09.2026, 13:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einfach das Boot nehmen, übers Wasser fahren und den Alltag am Festland zurücklassen: Was nach dem Rückzugsort eines Millionärs klingt, wird im US-Bundesstaat Maine gerade überraschend erschwinglich angeboten. Für rund 392.000 Euro gibt es dort nicht nur eine eigene kleine Insel – sondern gleich das passende Häuschen dazu.

Mitten im riesigen Moosehead Lake liegt das winzige Eiland, umgeben von Wasser, Wald und einer ordentlichen Portion Einsamkeit. Wer hier einzieht, bekommt keine Nachbarn – dafür einen Ausblick, der sich praktisch in jede Richtung sehen lassen kann.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

400 Quadratmeter ganz für dich allein

Die Privatinsel im Lily Bay Township misst gerade einmal rund 400 Quadratmeter. Viel Platz braucht es allerdings auch nicht: Darauf steht ein kleines, dunkel verkleidetes Haus mit schwarzem Giebeldach und großen Fenstern. Für das ungewöhnliche Immobilienpaket verlangt die Folsom Realty Group laut Inserat 450.000 US-Dollar – umgerechnet rund 392.000 Euro. Dafür gehören dem neuen Besitzer auch etwa 61 Meter Uferlinie.

Das Haus selbst verfügt über ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Laut Verkaufsanzeige wurde es 2022 umfassend renoviert. Innen dominiert Holz, der Wohnbereich ist offen gestaltet. Eine markante Steinwand mit Holzofen sorgt für Hütten-Atmosphäre, daneben befindet sich die Küche samt Kochinsel.

Der See wird zum Wohnzimmer

Das eigentliche Highlight hängt allerdings nicht an der Wand: Durch die großen Fenster blickt man direkt auf den Moosehead Lake und die umliegende Natur. Geschlafen wird im oberen Stockwerk, während im Badezimmer unter anderem eine Glasdusche mit Kieselsteinboden wartet. Vor der Tür wachsen hohe Kiefern – und statt einer Straße führt hier ausschließlich das Wasser nach Hause.

Das sorgt im Netz für Begeisterung: Unter Bildern der Immobilie schwärmen Nutzer von einem perfekten Rückzugsort. "Ein Traum für Introvertierte", kommentiert etwa ein User. Eine andere Person berichtet, bereits mit dem Boot an der Insel vorbeigepaddelt zu sein – und bezeichnet sie als wunderschön.

Pizza-Lieferung könnte schwierig werden

Andere sehen das Inselleben deutlich pragmatischer. Ein Nutzer merkt an, dass ihm das ständige Hin- und Herfahren vermutlich zu mühsam wäre. Und natürlich stellt sich im Netz schnell die wirklich entscheidende Frage: Wie kommen Pizza und Amazon-Pakete auf die Insel?

Denn ganz ohne Abstriche funktioniert die große Freiheit nicht: Wer hier wohnen oder urlauben möchte, braucht ein Boot. Ein eigener Steg zum Anlegen ist auf den Aufnahmen des Inserats zu erkennen. Auch technisch erinnert das Anwesen eher an eine komfortable Hütte als an ein gewöhnliches Einfamilienhaus. Elektrizität liefert ein Generator, Wasser wird aus dem See bezogen. Geheizt wird mit Propan und Holz, außerdem gehört eine Komposttoilette zur Ausstattung.