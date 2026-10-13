i Schiedsrichter Georgi Kabakov hat zuletzt das ÖFB-Team gepfiffen. IMAGO/STEINSIEK.CH Er pfiff auch ÖFB-Team Schiri von Bayern-Spiel war vor einem Jahr suspendiert Georgi Kabakov pfeift das Champions-League-Gastspiel von Bayern München bei Viking Stavanger. Doch vor einem Jahr war der Referee noch gesperrt. Von Sport Heute 13.10.2026, 11:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Schiedsrichter hat eine brisante Vorgeschichte! Der Bulgare Georgi Kabakov leitet am Dienstagabend (21 Uhr) das Champions-League-Duell zwischen Viking Stavanger und Bayern München. Erst vor wenigen Tagen pfiff der 40-Jährige den 3:1-Sieg des ÖFB-Teams gegen Israel in der Nations League und zeigte da auch dem Torschützen Sayed Abu Farkhi nach dessen umstrittenen Torjubel Rot. Vor knapp einem Jahr sorgte er allerdings mit einer Suspendierung für Schlagzeilen.

Am 7. Oktober 2025 wurde Kabakov vom bulgarischen Fußballverband auf unbestimmte Zeit gesperrt. Der Grund: eine laut Verband "unzureichende Leistung" als Videoschiedsrichter bei der Partie zwischen Slavia und Lokomotiv Sofia.

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Schwerer Fehler als VAR

Im Mittelpunkt stand ein höchst umstrittener Treffer. Vor dem 1:0 für Slavia soll Martin Georgiev den Ball mit beiden Händen gespielt und anschließend den Torschützen Emil Stoev bedient haben. Trotzdem zählte das Tor. Kabakov war bei der Partie als VAR im Einsatz.

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Die drastische Maßnahme hielt allerdings nicht lange. Bereits Anfang November 2025 wurde Kabakov wieder für Spiele in Bulgarien eingeteilt. International war die Sperre ohnehin nie gültig gewesen. Die UEFA setzte ihn sogar während seiner Suspendierung in der Europa League ein.

Jetzt wartet auf den Bulgaren sein erster Einsatz bei einem Spiel des FC Bayern. Seine Kartenstatistik lässt aufhorchen: In acht Partien dieser Saison verteilte er bereits 40 Gelbe Karten, viermal Gelb-Rot und einmal glatt Rot. Auf die Münchner wartet in Norwegen also ein Schiedsrichter, der durchaus hart durchgreift.