i Bayern-München-Star Harry Kane. IMAGO/Nordphoto Champions League Dieser TV-Sender zeigt Viking Stavanger gegen Bayern Am heutigen Dienstag startet der zweite Spieltag der Champions League. Mit dabei: die Bayern, Barcelona, Manchester United. Von Sport Heute 13.10.2026, 09:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heute geht es endlich los mit dem zweiten Spieltag der Champions League. Gleich neun Partien stehen auf dem Programm. Sieben davon beginnen um 21 Uhr, zwei Partien werden schon um 18.45 Uhr angepfiffen.

Aus ÖFB-Sicht sind dabei drei Spiele besonders interessant. Allen voran die Partie von Bayern München gegen Norwegen-Meister Viking Stavanger. Nach der Geburt seines zweiten Kindes ist ÖFB-Legionär Konrad Laimer wieder mit von der Partie beim Duell im hohen Norden auf Kunstrasen. Beim Duell Lens gegen Sporting Lissabon könnte Samson Baidoo seine Chance bekommen. RB Leipzig bekommt es mit Nicolas Seiwald mit PSV Eindhoven zu tun.

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Alle Spiele im Pay-TV

Das Duell der Münchner mit Viking Stavanger läuft am Dienstagabend in Österreich im Pay-TV. Sky überträgt das Duell in voller Länge und in der Konferenz. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Der Pay-TV-Sender überträgt am Dienstagabend alle Partien der europäischen Eliteliga live – sowohl in voller Länge, als auch in der Konferenz.

Um 18.45 wird der Spieltag mit den Duellen RC Lens gegen Sporting Lissabon und Sabah gegen Slavia Prag eröffnet. Danach folgen die Partien Viking Stavanger gegen Bayern München, RB Leipzig gegen PSV Eindhoven, Galatasaray Istanbul gegen Barcelona, Arsenal gegen Lille, Atletico Madrid gegen Manchester United, Inter Mailand gegen Club Brügge und Villarreal gegen Napoli. Anstoß ist jeweils um 21 Uhr.

Der zweite Champions-League-Spieltag wird am Mittwoch fortgesetzt.