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Alexis Mac Allister und Virgil van Dijk kommen nach Linz.
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Imago, GEPA
Champions League

In diesem Linzer Hotel steigen die Liverpool-Stars ab

Starparade in Linz! Der FC Liverpool gastiert im Rahmen der Champions League beim LASK. "Heute" weiß, wo die "Reds" trainieren und schlafen.
Von Sport Heute
13.10.2026, 06:50
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Ausnahmezustand in Oberösterreich! Der LASK empfängt am zweiten Spieltag der Champions League am Mittwoch Liverpool. Anders als vor drei Jahren in der Europa League (1:3) nehmen die Engländer das Gastspiel auf der Gugl bitterernst. Damals erfolgte das Abschlusstraining noch auf der Insel, diesmal ist alles anders.

"Depperte Frage" – Kühbauer frotzelt Pariasek im ORF

Die Mannschaft landet bereits heute gegen 15.30 Uhr in Linz, macht sich ab 18 Uhrmit der Raiffeisen Arena vertraut. Bitter für Fans: Die Einheit findet hinter verschlossenen Türen statt.

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Die Liverpool-Stars (Marktwert 1,09 Milliarden Euro) steigen im edlen Courtyard Marriott Hotel am Europaplatz ab. Der Komplex verfügt über 236 Zimmer und Suiten, eine Sauna, ein Dampfbad und ein Fitnesscenter. Wer zeitgleich mit Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Bradley Barcola und Co. einchecken möchte, muss laut booking.com mehr als 380 Euro investieren.

Ob Liverpool alle Stars an Bord hat, ist jedoch fraglich. Coach Andoni Iraola musste am Sonntag beim 0:3 gegen Manchester City auf Szoboszlai, Alexander Isak, Hugo Ekitike und Cody Gakpo verzichten.

    Fakt ist: Nicht nur Liverpool, auch der LASK verpatzte die Generalprobe, verlor 0:2 gegen Rapid. "Wir dürfen jetzt den Kopf nicht hängen lassen, es warten noch viele Spiele auf uns", sagt Kapitän Horvath. "Wir müssen schnellstmöglich in die Erfolgsspur finden. Wir haben zu viele Spieler, die vielleicht nicht an ihre Leistungsgrenze und Intensität kommen", ergänzt Schöpf.

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    red, 13.10.2026, 06:50
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