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ÖFB-Youngster Ndukwe spielt groß auf.
ÖFB-Youngster Ndukwe spielt groß auf.
IMAGO/AgenciaLOF
3:3-Spektakel

Tor in Minute 100! ÖFB-Juwel Ndukwe glänzt in Spanien

Ifeanyi Ndukwe ist von Liverpool an Levante verliehen, stand am Montag erstmals in der Startelf. Der Wiener dankte es mit einem Tor gegen Sevilla.
Von Sport Heute
12.10.2026, 23:23
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Mega-Jubel bei ÖFB-Juwel Ifeanyi Ndukwe! Der 18-jährige Wiener ist von Liverpool an Levante verliehen – und stand am Montag beim dramatischen 3:3 gegen Sevilla erstmals in der Startelf. Mehr noch! Der Ex-Austrianer spielte durch und traf in Minute 100 (!) zum Ausgleich.

Einwechslung in Minute 72! Alaba gibt Udinese-Debüt

Davor hatten Robbie Ure (13.) und Felix Correia (54.) die Gäste mit 2:0 in Führung gebracht. Ivan Romero (57.) und Adrian de la Fuente (92.) glichen im furiosen Finish aus. Isaac Romero besorgte in Minute 95 das 3:2 für Sevilla, ehe Ndukwe in der zehnten Minute der Nachspielzeit zum neuerlichen Ausgleich traf.

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    Levante liegt in der spanischen Liga auf Rang 17, Sevilla ist Fünfter.

    ÖFB-Kapitän David Alaba bestritt auswärts beim 1:2 von Udinese gegen den FC Turin sein erstes Match in der Serie A. Der 34-Jährige saß lange auf der Bank, wurde von Trainer Kosta Runjaic in der 72. Minute eingewechselt.

    Die Tore fielen bereits davor. Daniel Bragnaca (36.) und Sandro Kulenovic (67.) netzten für die Hausherren, Jurgen Ekkelenkamp (43.) für Udinese, das nur noch 15. ist.

    Alaba bestritt sein erstes Pflichtspiel seit dem WM-Aus gegen Spanien vor 102 Tagen. Am Sonntag (12.30 Uhr) trifft Udinese daheim auf Lecce.

    red, Akt. 12.10.2026, 23:30, 12.10.2026, 23:23
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