i Miron Muslic Reuters Trainer-Legionär Brisante Klausel! Schalkes Muslic acht Millionen wert Miron Muslic hat Schalke zurück in die Bundesliga geführt. Eine Millionen-Klausel im Vertrag des Austro-Trainers sorgt nun aber für Unruhe. Von Sport Heute 12.10.2026, 15:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Miron Muslic ist beim FC Schalke 04 zum Erfolgstrainer aufgestiegen. Der in Bosnien geborene Tiroler führte die "Knappen" in der vergangenen Saison zurück in die Bundesliga und besitzt eigentlich noch einen Vertrag bis Sommer 2028.

Doch genau dieses Arbeitspapier enthält laut "Sport Bild" ein brisantes Detail. Demnach kann Muslic Schalke bereits im kommenden Sommer unter bestimmten Voraussetzungen verlassen. Einige Klubs sollen den 44-Jährigen für eine Ablöse zwischen fünf und acht Millionen Euro verpflichten können.

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Auf Schalke will man dieses Szenario offenbar verhindern. Der Verein soll deshalb an einem neuen Vertrag für Muslic arbeiten, in dem die Ausstiegsklausel nicht mehr enthalten wäre. Im Gegenzug könnte der Coach langfristig bis 2029 oder sogar 2030 gebunden werden.

Muslic selbst hatte Spekulationen über einen baldigen Abschied zuletzt eine klare Absage erteilt und sich zu Schalke bekannt. Die Verantwortlichen wollen offenbar dennoch auf Nummer sicher gehen und ihren Aufstiegscoach langfristig absichern.

Einen großen Wunsch für seine spätere Trainerkarriere hat Muslic bereits öffentlich gemacht. Eines Tages möchte der 44-Jährige die Nationalmannschaft seines Geburtslandes Bosnien und Herzegowina übernehmen.