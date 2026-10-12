i Liverpool gastiert beim LASK GEPA pictures Champions-League-Hit Hier läuft LASK gegen Liverpool live im TV und Stream Der LASK empfängt am Mittwoch den FC Liverpool in der Champions League. Das Spiel ist in Österreich live und exklusiv bei CANAL+ zu sehen. Von Sport Heute 12.10.2026, 13:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf den LASK wartet in der Ligaphase der Champions League ein echtes Highlight. Die Linzer empfangen am Mittwoch, 14. Oktober, den englischen Topklub FC Liverpool.

Anpfiff in Linz ist um 18.45 Uhr.

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Wo läuft LASK gegen Liverpool live?

CANAL+ überträgt das Champions-League-Spiel zwischen dem LASK und Liverpool live und exklusiv. Die Sendung startet bereits um 18 Uhr direkt aus dem Stadion in Linz.

Durch die Übertragung führt Elisabeth Gamauf. Als Experten sind Florian Kainz und Peter Stöger im Einsatz. Kommentiert wird die Partie von Thomas Trukesitz und Stefan Oesen.

Als Fieldreporter ist Johnny Ertl vor Ort und führt Interviews mit Spielern und Trainern beider Mannschaften.

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LASK gegen Liverpool im Livestream

Auch online ist das Spiel über das Streamingangebot von CANAL+ live zu sehen. Für die Übertragung ist ein entsprechendes Abo notwendig. Das billigste Angebot kostet derzeit 12,99 Euro pro Monat bei Neu-Abschluss.

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