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Salzburg will gegen Milan die Sensation
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Europa-League-Hit

Hier läuft Salzburg gegen Milan live im TV und Stream

Der FC Salzburg trifft am Donnerstag in der Europa League auf die AC Milan. Das Spiel ist in Österreich live und exklusiv bei CANAL+ zu sehen.
Von Sport Heute
12.10.2026, 14:47
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Auf den FC Salzburg wartet in der Ligaphase der Europa League ein internationaler Kracher. Die Salzburger empfangen am Donnerstag, 15. Oktober, die AC Milan.

Anpfiff in Salzburg ist um 18.45 Uhr.

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Wo läuft Salzburg gegen Milan live?

CANAL+ überträgt das Europa-League-Spiel zwischen Salzburg und Milan live und exklusiv. Die Sendung beginnt bereits um 18 Uhr direkt aus dem Stadion in Salzburg.

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Moderiert wird die Übertragung von Amelie Stiefvatter. Als Experten sind Georg Teigl und Robert Almer dabei.

Johannes Hofer kommentiert die Partie, Georg Teigl ist zusätzlich als Co-Kommentator im Einsatz. Fieldreporter Chris Bauer führt vor Ort Interviews mit den Protagonisten beider Mannschaften.

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Salzburg gegen Milan im Livestream

Auch online ist das Spiel über das Streamingangebot von CANAL+ live zu sehen. Für die Übertragung ist ein entsprechendes Abo notwendig. Das billigste Angebot kostet derzeit 12,99 Euro pro Monat bei Neu-Abschluss.

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red, 12.10.2026, 14:47
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