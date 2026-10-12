i Verena Hanshaw und Barbara Dunst GEPA pictures "Luft nach oben!" ÖFB-Star Dunst warnt vor Spiel um WM-Playoff-Finale Österreichs Fußball-Frauen stehen vor dem Einzug ins WM-Playoff-Finale. Trotz des Sieges im Kosovo fordert Barbara Dunst eine Steigerung. Von Sport Heute 12.10.2026, 18:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Frauen-Nationalteam hat sich mit einem 2:1-Auswärtssieg im Kosovo eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Dienstag geschaffen. Zufriedenheit herrscht im ÖFB-Lager dennoch nicht überall. Bayern-Legionärin Barbara Dunst sieht bei ihrer Mannschaft noch deutliches Verbesserungspotenzial.

"Ich glaube ehrlich gesagt schon, dass wir mehr können", erklärte die 29-Jährige im Podcast "Kick it like Women". Vor allem der Gegentreffer nach einem Konter ärgerte die Steirerin. Ihr Fazit: "Wichtig sind die drei Punkte – das Ergebnis ist, sagen wir mal, in Ordnung."

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Dass die Partie kein Spaziergang werden würde, hatte Dunst erwartet. Die Kosovarinnen machten mit ihrer kompakten Defensive die Räume eng und stellten Österreich immer wieder vor Probleme. "Sie haben es uns richtig schwer gemacht und super wegverteidigt", lobte die Mittelfeldspielerin den Gegner.

Am Dienstag um 18 Uhr soll am Wiener Sport-Club-Platz der nächste Schritt Richtung WM 2027 in Brasilien gelingen. Das Team von Lars Söndergaard will den Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen und ins Playoff-Finale einziehen. Dort könnte die Schweiz warten, die ihr erstes Duell mit Israel klar mit 7:3 gewonnen hat.

Für Dunst wäre die WM-Teilnahme ein besonderer Meilenstein. Die Bayern-Spielerin hält mittlerweile bei 96 Länderspielen und nähert sich ihrem 100. Einsatz im ÖFB-Trikot. Eine Weltmeisterschaft fehlt ihr allerdings noch in ihrer Karriere. "So ein Großereignis ist einfach ein Wahnsinn! Ich würde es so vielen Spielerinnen wünschen, so etwas zu erleben", schwärmte sie mit Blick auf ihre EM-Erfahrung 2022.