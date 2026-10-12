i Alvaro Arbeloa könnte schon bald nicht mehr Trainer von David Affengruber sein. "imago" Letzter in Premier League Trainer von ÖFB-Star bekommt Ultimatum vom Klub Für den Trainer von ÖFB-Legionär David Affengruber wird die Luft dünn. Nach einem katastrophalen Saisonstart droht Alvaro Arbeloa bei Fulham das Aus. Von Sport Heute 12.10.2026, 20:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sechs Spiele, kein Sieg und nur zwei Punkte auf dem Konto – der FC Fulham steckt in der englischen Premier League tief in der Krise. Während sich ÖFB-Teamspieler David Affengruber nach seinem Sommerwechsel auf Anhieb einen Stammplatz erkämpfte, steht sein Trainer Alvaro Arbeloa bereits massiv unter Druck.

Der 43-jährige Spanier übernahm die Londoner erst im Sommer, wartet mit seinem Team aber weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Nach sechs Runden liegen die "Cottagers" abgeschlagen am Tabellenende. Nun soll die Klubführung die Geduld verlieren.

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Zwei Spiele entscheiden über Zukunft

Wie das Portal "Teamtalk" berichtet, hat Fulham seinem Trainer ein klares Ultimatum gestellt. Aus den kommenden beiden Partien gegen Hull City und Coventry City muss Arbeloa mindestens vier Punkte holen. Gelingt das nicht, droht ihm die Entlassung.

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Damit muss der Spanier nicht nur den ersten Saisonsieg einfahren, sondern auch zumindest ein weiteres Unentschieden holen, um seinen Job voraussichtlich zu retten.

ÖFB-Legionär trotz Krise gesetzt

Für David Affengruber könnte sich damit schon wenige Monate nach seinem Wechsel nach England einiges verändern. Der österreichische Innenverteidiger kam im Sommer vom spanischen La-Liga-Klub Elche zu Fulham und etablierte sich rasch als Stammspieler.