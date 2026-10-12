i Alaba beim Aufwärmen Facebook Spiel läuft bereits Nicht in der Startelf! Alaba bangt um Debüt für Udinese David Alaba könnte heute sein erstes Spiel für Neo-Klub Udinese bestreiten. Auswärts gegen den FC Turin sitzt der 34-Jährige zunächst auf der Bank. Von Sport Heute 12.10.2026, 19:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Es wirkt, als wäre er schon ewig hier. Innerhalb von zwei Wochen hat er sich schon in die Abläufe der Mannschaft eingefunden." Udinese-Coach Kosta Runjaic überschüttete David Alaba vor der Partie gegen Torino mit Lob, gab aber auch zu: "Zur Aufstellung werde ich nichts verraten. Wir wollen Alaba die ganze Saison über zur Verfügung haben, daher müssen wir die Belastung genau steuern."

Worte, die nicht zwingend auf einen Startelf-Einsatz schließen ließen. Und so kam es auch. Italienische Medien schrieben am Matchtag zwar vom Plan, dass der Ex-Real-Star doch beginnen werde. Doch der Coach entschied sich anders.

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Runjaic setzte Alaba auf die Ersatzbank. Der Routinier muss auf sein erstes Vereinsspiel seit 142 (!) Tagen sowie sein erstes Pflichtmatch seit Österreichs WM-Aus gegen Spanien vor 102 Tagen noch warten. Die Chance, im Laufe der Partie eingewechselt zu werden, lebt freilich.

"Ich kann es nicht versprechen, aber wir werden ihn bald sehen", meinte der Udinese-Trainer im DAZN-Interview kurz vor dem Anpfiff.

Ankick im Turiner Olympiastadion war um 20.45 Uhr. Zur Ausgangslage: Beide Mannschaften benötigen einen Sieg, um in der Tabelle nach oben zu klettern. Udinese liegt nach fünf Runden auf Rang 14, direkt vor dem FC Turin.