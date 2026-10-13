i Adrian Wibowo war nach seinem Denbüt überglücklich. GEPA, Instagram 1.000.000 Aufrufe Dieser Clip aus dem Rapid-Stadion geht plötzlich viral Am Samstag kassierte Rapid II in der zweiten Liga eine 1:2-Heimniederlage gegen Wacker Innsbruck. Ein Video der Sieger sorgt für Furore. Von Sport Heute 13.10.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wacker Innsbruck jubelte am Samstag über einen 2:1-Auswärtserfolg gegen Rapid II. Das späte Siegestor im Allianz Stadion erzielte der Senegalese Mouhamed Sy in der 91. Minute. Die Tiroler kletterten in der Tabelle auf Rang vier, die Hütteldorfer sind auf dem vorletzten Platz.

Besonders war die Partie vor allem für einen Mann: Adrian Wibowo. Der 20-Jährige, der im Sommer von Los Angeles ausgeliehen wurde, kam in Minute 70 ins Spiel, gab sein Debüt für die Innsbrucker.

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Nach dem Schlusspfiff nahm der indonesische Teamspieler auf dem Rasen des Allianz Stadions einen Clip auf, bedankte sich für den Support der Fans, strahlte über beide Ohren. Das Video stellte der gebürtige Kalifornier auf seine Instagram-Seite.

Unglaublich: 48 Stunden später haben bereits mehr als eine Million Menschen das Reel gesehen. Mehr als 67.000 Fans haben den Beitrag mit einem "Like" versehen, rund 1.000 Kommentare wurden abgesetzt.

Wibowo erfreut sich in seiner Heimat offenbar größter Beliebtheit. Der Spieler selbst hat 211.000 Follower auf Instagram. Viele von ihnen kennen nun auch Wacker Innsbruck – und das Allianz Stadion von Rapid.