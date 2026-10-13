i ÖFB-Star David Alaba debütiert für Udinese Calcio. IMAGO/Jonathan Moscrop "Ein Champion" Pleite beim Debüt, aber Kollegen schwärmen von Alaba David Alaba ist in der Serie A angekommen. Beim Debüt für seinen neuen Verein Udinese Calcio setzte es allerdings eine 1:2-Niederlage in Turin. Von Sport Heute 13.10.2026, 07:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Darauf musste David Alaba lange warten! Am Montagabend feierte der ÖFB-Teamkapitän sein Debüt für Udinese Calcio in der italienischen Serie A. Doch der Einstand verlief nicht nach Wunsch: Die Norditaliener kassierten beim FC Torino eine 1:2-Niederlage.

Knapp drei Wochen nach seiner Unterschrift durfte Alaba erstmals im Udinese-Trikot auflaufen. Trainer Kosta Runjaic brachte den 34-jährigen Wiener in der 72. Minute beim Stand von 1:2. Mit der Rückennummer fünf reihte sich der ehemalige Real-Madrid-Star in die Dreierabwehr ein.

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Zu diesem Zeitpunkt war die Partie bereits gekippt. Daniel Braganca hatte Torino in Führung gebracht (35.), Jurgen Ekkelenkamp gelang der Ausgleich (43.). Nach einem Patzer von Udinese-Tormann Maduka Okoye erzielte Sandro Kulenovic in der 67. Minute das entscheidende 2:1. Auch Alaba konnte die Niederlage nicht mehr verhindern.

Die unglaubliche Klub-Karriere von ÖFB-Star David Alaba i ?

Lob für Alaba

Dabei war die Vorfreude auf den prominenten Neuzugang groß gewesen. "Alaba ist ein Champion, da gibt es nicht viel zu sagen. Wir müssen uns wohl eher an ihn gewöhnen als umgekehrt", schwärmte Teamkollege Mergim Vojvoda bereits vor dem Spiel.

Auch Trainer Runjaic hatte hohe Erwartungen formuliert: "Ich bin überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung und seinen Führungsqualitäten sehr wichtig für uns sein wird." Gleichzeitig kündigte er an, Alaba zunächst auf der Ersatzbank an die Serie A heranzuführen. "Er wird schon bald spielen", versprach der Coach – und ließ ihn noch am selben Abend debütieren.

Für Alaba war es das erste Pflichtspiel seit Österreichs WM-Aus gegen Spanien Anfang Juli. Bei seiner Vorstellung hatte er noch betont: "Ich denke, ich kann sofort loslegen." Nun soll der Wiener helfen, Udinese aus der Krise zu führen. Nach sechs Runden liegt der Klub mit nur einem Sieg auf Tabellenplatz 15. Am Sonntag wartet das Heimspiel gegen Lecce.