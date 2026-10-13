i Die Bayern spielen gegen Viking Stavanger, Unbekannte zündeten ein lautes Feuerwerk. IMAGO/Sven Simon Es knallte ganz laut Störung raubt Bayern-Stars vor CL-Duell den Schlaf Aufregung vor dem Bayern-Gastspiel bei Norwegen-Meister Viking Stavanger. Unbekannte zündeten mitten in der Nacht Feuerwerkskörper. Von Sport Heute 13.10.2026, 08:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächtlicher Wirbel vor dem Teamhotel des FC Bayern! Wenige Stunden vor dem Champions-League-Duell mit Viking Stavanger haben Unbekannte die Nachtruhe der Münchner möglicherweise empfindlich gestört. Mitten in der Nacht wurde vor der Unterkunft des deutschen Rekordmeisters ein Feuerwerk gezündet.

Wie die "Bild" berichtet, knallte es in der Nacht auf Dienstag ab 1.15 Uhr vor dem Vier-Sterne-Hotel "Radisson Blu Atlantic" in Stavanger. Rund zwei Minuten lang sollen Unbekannte Feuerwerkskörper abgefeuert haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Lärm war offenbar gewaltig. Selbst am Hafen der norwegischen Stadt sollen die Knallkörper noch zu hören gewesen sein. Das Feuerwerk soll sogar bis in die obersten Etagen des zehnstöckigen Hotels gereicht haben.

Diese Österreicher gewannen die Champions League i ?

Nur 20 Stunden vor dem Anpfiff

Ob die Bayern-Stars tatsächlich aus dem Schlaf gerissen wurden, ist nicht bekannt. Unangenehm war es allemal. Fest steht: Der nächtliche Zwischenfall ereignete sich knapp 20 Stunden vor dem Anpfiff des wichtigen Königsklassen-Spiels. Polizei oder Ordnungskräfte rückten dem Bericht zufolge nicht aus.

Am Dienstagabend (21 Uhr) wartet auf die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany die nächste Herausforderung. Nach dem souveränen 5:0-Auftaktsieg gegen Bodö/Glimt wollen die Münchner auch bei Viking Stavanger drei Punkte holen.

Neben dem möglichen Schlafmangel müssen sich die Bayern auch auf ungewohnte Bedingungen einstellen. Gespielt wird auf Kunstrasen – laut Klub-Angaben erst zum zweiten Mal in einem Pflichtspiel der Bayern-Geschichte. Zuletzt war das 2006 beim 2:2 gegen Spartak Moskau der Fall.