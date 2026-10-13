i Liverpool-Trainer Andoni Iraola hat Sorgenfalten auf der Stirn. IMAGO/Propaganda Photo Nur 15 Feldspieler Liverpool hat vor LASK-Duell große Personalsorgen Große Sorgenfalten bei Andoni Iraeola. Der Liverpool-Coach muss wohl mit einem Rumpfkader zum Champions-League-Duell nach Linz reisen. Von Sport Heute 13.10.2026, 11:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Personalsorgen beim FC Liverpool! Vor dem Champions-League-Gastspiel beim LASK am Mittwochabend droht dem englischen Topklub ein gewaltiger Engpass. Trainer Andoni Iraola könnten nur 15 gestandene Feldspieler zur Verfügung stehen.

Gleich sechs Liverpool-Stars drohen verletzungsbedingt auszufallen. Giovanni Leoni, Conor Bradley und Hugo Ekitike fehlen bereits länger. Dazu kommen Alexander Isak, Cody Gakpo und Dominik Szoboszlai, die zuletzt auch bei der Niederlage gegen Manchester City am Sonntag (0:3) nicht einsatzfähig waren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Drei Stars fraglich, zwei Asse nicht spielberechtigt

Bei den drei Letztgenannten besteht zwar noch Hoffnung auf eine Rückkehr. Iraola räumte allerdings ein, dass es überraschend wäre, wenn einer von ihnen rechtzeitig für die Reise nach Linz fit werden würde.

Diese Österreicher gewannen die Champions League i ?

Besonders bitter: Mit Federico Chiesa und Wataru Endo stehen zwei weitere Profis definitiv nicht zur Verfügung. Beide wurden nicht für den Champions-League-Kader nominiert und sind deshalb gegen den LASK nicht spielberechtigt.

Eine UEFA-Sonderregel könnte Liverpool theoretisch helfen. Bei einer Verletzungspause von mindestens 60 Tagen dürfen Vereine während der Ligaphase einen Feldspieler ersetzen. Dafür müsste Iraola allerdings den Langzeitverletzten Ekitike aus dem Kader streichen – und damit auf dessen erhoffte Rückkehr im Jänner verzichten.

Die wahrscheinlichere Lösung: Liverpool reist mit einem stark ausgedünnten Kader nach Österreich und füllt diesen mit Nachwuchsspielern auf. Das ist nämlich erlaubt. Für den LASK könnte die Verletzungsmisere des 20-fachen englischen Meisters vor dem Duell auf der Linzer Gugl jedenfalls eine große Chance sein.