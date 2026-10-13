i Niko Kovac bleibt weiterhin Trainer bei Borussia Dortmund. IMAGO/Team 2 Es ist fix! Dortmund verkündet die Kovac-Entscheidung Jetzt ist die Tinte trocken. Niko Kovac bleibt auch weiterhin bei Borussia Dortmund. Der Klub machte die Verlängerung mit dem Star-Trainer offiziell. Von Sport Heute 13.10.2026, 10:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Borussia Dortmund setzt weiter auf Niko Kovac! Der 54-jährige Cheftrainer hat seinen Vertrag beim deutschen Bundesligisten vorzeitig bis 2029 verlängert. Auch sein Bruder Robert Kovac, der als Co-Trainer tätig ist, unterschrieb einen neuen Kontrakt.

Wie die "Sport Bild" berichtet, verliefen die Verhandlungen zwischen Kovac und den BVB-Verantwortlichen äußerst harmonisch. Zwischen dem Trainer und der Klubführung soll mittlerweile ein großes Vertrauensverhältnis bestehen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Finanziell darf sich Kovac über ein ordentliches Gehalt freuen. Rund fünf Millionen Euro soll der Coach pro Jahr verdienen. Dazu kommen mögliche Prämien für sportliche Erfolge.

Mit der Vertragsverlängerung setzt Dortmund seinen langfristigen Kurs fort. Bereits im September hatten Geschäftsführer Carsten Cramer bis 2031 und Sport-Vorstand Lars Ricken bis 2030 verlängert.

Sportlich kann sich der Saisonstart sehen lassen. Der BVB fuhr vier Siege in den ersten vier Ligaspielen ein. Den ersten Punkteverlust gab es am Freitag beim 2:2 gegen Werder Bremen. Da gab Dortmund spät eine 2:0-Führung aus der Hand. Der BVB liegt punktegleich mit Freiburg auf dem zweiten Tabellenplatz, zwei Zähler vor Bayern München.