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Die Liverpool-Stars kommen am Dienstag in Linz an.
Die Liverpool-Stars kommen am Dienstag in Linz an.
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Liverpool-Stars im Anflug: Nur ein Kurztrip nach Linz

Die Fußball-Stars des FC Liverpool sind im Anflug auf Linz. Virgil van Dijk und Co. bleiben aber nur ganz kurze Zeit in Oberösterreich.
Von Sport Heute
13.10.2026, 09:18
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Star-Besuch in Oberösterreich! Der FC Liverpool gastiert am Mittwoch in der Champions League beim LASK. Schon am Dienstag reisen die Engländer nach Linz – allerdings nur für einen Kurztrip. Rund 32 Stunden soll der 20-fache englische Meister in Österreich verbringen.

Die Ankunft ist für Dienstag um 15.35 Uhr geplant. Da landet die Chartermaschine mit der Flugnummer ZT731 am Linzer Flughafen. Bereits rund zwei Stunden zuvor wird eine weitere Maschine mit Delegationsmitgliedern und Gästen erwartet.

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Hotel in Linz

Vom Flughafen geht es für die Mannschaft direkt ins Hotel. Laut "Oberösterreichischen Nachrichten" werden die Fußball-Stars im Courtyard by Marriott am Europaplatz in Linz absteigen.

Bei ihrem letzten Gastspiel in Oberösterreich im Jahr 2023 hatten die Engländer noch in Bad Leonfelden übernachtet. Diesmal dürfte Liverpool mitten in Linz Quartier beziehen.

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Abflug nach Spielende

Am Dienstag stehen für die Gäste noch eine Pressekonferenz und das Abschlusstraining in der Raiffeisen Arena auf dem Programm. Am Mittwoch um 18.45 Uhr steigt dann das große Champions-League-Duell mit dem LASK. Die Partie auf der Linzer Gugl ist bereits restlos ausverkauft.

Viel Zeit für einen Aufenthalt in Österreich bleibt den Liverpool-Stars nicht. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff soll die Mannschaft mit Polizei-Eskorte zurück zum Flughafen gebracht werden. Der Abflug aus Hörsching ist bereits für 23 Uhr vorgesehen. Und damit nicht einmal 32 Stunden nach der Ankunft.

red, 13.10.2026, 09:18
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