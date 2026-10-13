i Doug Loft (links) im Dress von Gillingham. imago images/Shutterstock Große Trauer Ex-Fußballer mit nur 39 Jahren verstorben Ganz große Trauer in England. Ex-Fußballer Doug Loft ist plötzlich verstorben. Der langjährige Fußball-Profi wurde nur 39 Jahre alt. Von Sport Heute 13.10.2026, 09:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Trauer im englischen Fußball! Der ehemalige Profi Doug Loft ist im Alter von nur 39 Jahren überraschend verstorben. Der frühere Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion starb am Wochenende nach einem medizinischen Notfall.

"Alle bei Albion sind zutiefst erschüttert über die Nachricht vom plötzlichen Tod von Doug Loft im Alter von 39 Jahren", teilte der Premier-League-Klub auf X mit. Der Verein sprach der Familie und den Freunden des Verstorbenen sein Mitgefühl aus.

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Er spielte für Brighton, war Star bei Port Vale

Loft stand zwischen 2006 und 2009 insgesamt 49-mal für Brighton auf dem Platz. Damals spielte der Klub noch in der zweiten beziehungsweise dritten englischen Liga. "Er wird sowohl den Fans als auch den Mitarbeitern stets in guter Erinnerung bleiben", heißt es in der Stellungnahme.

Den größten Teil seiner Karriere verbrachte der Engländer allerdings bei Port Vale. Dort führte er die Mannschaft als Kapitän aufs Feld und feierte 2013 den Aufstieg in die dritte Liga.

Sein damaliger Trainer Micky Adams würdigte Loft gegenüber der BBC mit bewegenden Worten. "Niemand hätte stolzer sein können, Kapitän des Vereins gewesen zu sein", erklärte Adams. Später trug Loft auch beim FC Gillingham die Kapitänsschleife.

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Weitere Stationen seiner Laufbahn waren unter anderem Colchester United und Shrewsbury Town. Seine aktive Karriere beendete Loft 2023 beim Tonbridge Angels FC. Nun trauert der englische Fußball um den viel zu früh verstorbenen Ex-Profi.