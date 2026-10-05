i Ski-Gigant Marcel Hirscher: Krafttraining mit Olympiasieger GEPA pictures Comeback rückt näher Hirscher feilt mit Olympiasieger an Top-Form Marcel Hirscher arbeitet weiter an seiner Rückkehr in den Weltcup. Beim Krafttraining holte sich der Ski-Star prominente Unterstützung. Von Sport Heute 05.10.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ski-Superstar Marcel Hirscher macht auf dem Weg zurück in den Ski-Weltcup ernst.

Nach seinem Kreuzbandriss arbeitet der achtfache Gesamtweltcupsieger seit Monaten an seinem Comeback. Jetzt trainierte er sogar mit Gewichtheber-Legende Matthias Steiner.

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Im Red-Bull-Trainingszentrum in Thalgau zeigte der Olympiasieger von 2008 Hirscher das richtige Training mit der Langhantel. "Es ist immer eine Ehre, von den Besten zu lernen", meinte der 37-Jährige.

Mittlerweile hat Hirscher die Kraftkammer gegen Schnee getauscht. Im argentinischen Ushuaia sammelt der für die Niederlande startende Salzburger derzeit wichtige Trainingskilometer auf der Piste.

Wildcard liegt für Hirscher bereit

Auch vom Ski-Weltverband gibt es grünes Licht. Die FIS bestätigte, dass Hirscher weiterhin eine Wildcard für Weltcup-Einsätze erhalten kann. Bereits in der Saison 2024/25 hatte er nach seinem Nationenwechsel drei Rennen bestritten, ehe ihn ein Kreuzbandriss stoppte.

Während Hirscher in Argentinien trainiert, zieht es auch Österreichs Speed-Asse erneut nach Südamerika. Vincent Kriechmayr, Daniel Hemetsberger und Stefan Eichberger flogen nach ihrer Rückkehr aus Chile wieder nach Portillo.

Der Grund: In Europa fehlen derzeit die Bedingungen für vernünftiges Speedtraining. Eigentlich sollte die Vorbereitung auf Schweizer Gletschern bei Saas-Fee fortgesetzt werden.

"Wir haben nicht die Option wie die Schweizer, dass man in Zermatt einen Gletscher alleine benützen kann", erklärt ÖSV-Männer-Cheftrainer Marko Pfeifer.

Damit verpassen Kriechmayr und Hemetsberger auch die traditionelle ÖSV-Einkleidung am Freitag in der PlusCity in Pasching. Statt neuer Kleidung steht für die Speed-Asse wieder Schneetraining in Südamerika auf dem Programm.