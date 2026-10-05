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Ski-Gigant Marcel Hirscher: Krafttraining mit Olympiasieger
Ski-Gigant Marcel Hirscher: Krafttraining mit Olympiasieger
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Comeback rückt näher

Hirscher feilt mit Olympiasieger an Top-Form

Marcel Hirscher arbeitet weiter an seiner Rückkehr in den Weltcup. Beim Krafttraining holte sich der Ski-Star prominente Unterstützung.
Sport Heute
Von Sport Heute
05.10.2026, 12:15
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Ski-Superstar Marcel Hirscher macht auf dem Weg zurück in den Ski-Weltcup ernst.

Nach seinem Kreuzbandriss arbeitet der achtfache Gesamtweltcupsieger seit Monaten an seinem Comeback. Jetzt trainierte er sogar mit Gewichtheber-Legende Matthias Steiner.

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Im Red-Bull-Trainingszentrum in Thalgau zeigte der Olympiasieger von 2008 Hirscher das richtige Training mit der Langhantel. "Es ist immer eine Ehre, von den Besten zu lernen", meinte der 37-Jährige.

Mittlerweile hat Hirscher die Kraftkammer gegen Schnee getauscht. Im argentinischen Ushuaia sammelt der für die Niederlande startende Salzburger derzeit wichtige Trainingskilometer auf der Piste.

ÖSV-Sensation segelt zu sechstem Sieg in Serie

    Wildcard liegt für Hirscher bereit

    Auch vom Ski-Weltverband gibt es grünes Licht. Die FIS bestätigte, dass Hirscher weiterhin eine Wildcard für Weltcup-Einsätze erhalten kann. Bereits in der Saison 2024/25 hatte er nach seinem Nationenwechsel drei Rennen bestritten, ehe ihn ein Kreuzbandriss stoppte.

    Während Hirscher in Argentinien trainiert, zieht es auch Österreichs Speed-Asse erneut nach Südamerika. Vincent Kriechmayr, Daniel Hemetsberger und Stefan Eichberger flogen nach ihrer Rückkehr aus Chile wieder nach Portillo.

    Ski-Star sagt Ja – diese Stars feierten mit

      Der Grund: In Europa fehlen derzeit die Bedingungen für vernünftiges Speedtraining. Eigentlich sollte die Vorbereitung auf Schweizer Gletschern bei Saas-Fee fortgesetzt werden.

      "Wir haben nicht die Option wie die Schweizer, dass man in Zermatt einen Gletscher alleine benützen kann", erklärt ÖSV-Männer-Cheftrainer Marko Pfeifer.

      ÖSV schickt drei Ski-Stars wieder ins Trainingslager

      Damit verpassen Kriechmayr und Hemetsberger auch die traditionelle ÖSV-Einkleidung am Freitag in der PlusCity in Pasching. Statt neuer Kleidung steht für die Speed-Asse wieder Schneetraining in Südamerika auf dem Programm.

      red,05.10.2026, 12:15
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