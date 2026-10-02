i Österreichs Top-Adler Stefan Kraft. GEPA pictures ÖSV-Star-Adler Kraft spricht nach Hirscher-Deal über Karriereende Stefan Kraft denkt noch lange nicht ans Aufhören. Eine klare Deadline für sein Karriereende hat der ÖSV-Star aber bereits. Von Sport Heute 02.10.2026, 20:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stefan Kraft hat im Skispringen praktisch alles gewonnen. Auch mit 33 Jahren ist der Salzburger noch lange nicht satt. Der mittlerweile älteste Springer im ÖSV-Team verrät, dass ihn vor allem die Jagd nach dem nächsten Sieg antreibt.

Stefan und Marisa Kraft haben geheiratet i ?

Auch die deutlich jüngeren Teamkollegen sorgen dafür, dass Kraft weiter an sich arbeitet. In der Vorbereitung veränderte er unter anderem seine Anfahrtsposition, tüftelte am Anzug und testete neue Ski. Erst am Mittwoch wurde sein Wechsel zur Marke von Alpin-Superstar Marcel Hirscher, Van Deer, bekannt.

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"Ich bin im Sommer so viel gesprungen wie nie", erzählt der dreifache Gesamtweltcupsieger der "Krone".

Das große Ziel für die kommenden Jahre ist bereits klar. Kraft hat die nächste WM in Lahti im Visier, wo er besonders gerne springt. "Das Feuer brennt bei mir immer noch voll!", stellt der Salzburger klar.

Solange die Freude am Skispringen bleibt, will Kraft seine Karriere fortsetzen. Weitere vier Jahre kann er sich durchaus vorstellen. Damit wäre sogar noch eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2030 möglich.

Spätestens danach soll allerdings endgültig Schluss sein. "Wenn ich weiter so mit Herz dabei bin, mache ich es gerne noch vier Jahre. Spätestens nach Olympia 2030 ist aber wirklich Schluss", nennt Kraft seine persönliche Karriere-Deadline.