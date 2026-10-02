i Juliette Willmann ist gestorben. APA-Images / AFP / CHARLY TRIBALLEAU Tragischer Vorfall Große Trauer! Ski-Ass (29) stirbt bei Lawinenunglück Trauer um Juliette Willmann. Die französische Freeriderin ist im Alter von nur 29 Jahren bei einem Lawinenunglück in Patagonien ums Leben gekommen. Von Sport Heute 02.10.2026, 19:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Freeride-Szene trauert um Juliette Willmann. Die französische Freeriderin ist im Alter von nur 29 Jahren bei einem Lawinenunglück in Patagonien ums Leben gekommen.

Willmann war gemeinsam mit ihrem Ehemann Pierre-Idris auf einer Skitour am mehr als 2000 Meter hohen Cerro Crestón in der argentinischen Provinz Santa Cruz unterwegs. Kurz nach Mittag löste sich nach Angaben der Behörden ein Schneebrett. Das Paar wurde von der Lawine erfasst und rund 400 Meter mitgerissen.

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Über eine Notfunkbake wurden anschließend Bergrettung, Nationalparkverwaltung und weitere Einsatzkräfte alarmiert. Noch bevor die Retter den Unglücksort erreichten, begannen andere Skitourengeher mit der Suche nach den beiden Verschütteten.

Willmanns Ehemann konnte lebend aus den Schneemassen geborgen und medizinisch versorgt werden. Für die 29-Jährige kam hingegen jede Hilfe zu spät. Sie war rund eineinhalb Meter tief verschüttet und konnte nur noch tot geborgen werden.

Willmann gehörte über Jahre zur internationalen Freeride-Szene. Unter anderem belegte die Französin 2022 beim Baqueira Beret Pro in Spanien den vierten Platz.

Wenige Tage vor dem Unglück hatte das Paar noch Eindrücke von seiner Reise durch Argentinien auf Instagram geteilt. "Wir schätzen uns so glücklich, hier in den Bergen Patagoniens zu sein und diesen fantastischen Ort zu erkunden", schrieb Willmann in einem ihrer letzten Beiträge.