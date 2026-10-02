i Die so erfolgreichen Aigner-Geschwister: Johannes und Veronika – beide pausieren nun. GEPA pictures Sie macht Pause Viermal Gold, aber jetzt sorgt Star für ÖSV-Schock Veronika Aigner ist die dominierende Para-Skiläuferin im Weltcup. Doch in derk ommenden Saison macht die Niederösterreicherin eine Pause. Von Sport Heute 02.10.2026, 11:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viermal Paralympics-Gold – und jetzt eine komplette Saison Pause! Para-Ski-Star Veronika Aigner wird im kommenden Winter nicht im Weltcup antreten. Die 23-jährige Niederösterreicherin verzichtet damit auch auf die Weltmeisterschaft in Tignes.

Der Grund: Ihre Schwester und langjährige Guide Elisabeth Aigner muss die kommende Saison wegen einer Knieverletzung ebenfalls auslassen. Veronika will sich nicht für nur einen Winter auf einen neuen Guide einstellen und danach wieder zu ihrer Schwester wechseln.

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"Die Umstellung hat mich enorm viel Kraft gekostet", erklärt Aigner. Bei den Paralympics in Cortina war Elisabeth bereits verletzt ausgefallen. Mit Lilly Sammer und Eric Digruber als Ersatz-Guides gewann Veronika dennoch Gold in Abfahrt, Kombination, Riesentorlauf und Slalom sowie Silber im Super-G.

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Auch im Weltcup hatte Aigner eine überragende Saison hingelegt: Elf Siege und 16 Podestplätze standen zu Buche. Nun stellt sie den kurzfristigen Erfolg aber hinter das gemeinsame Comeback mit ihrer Schwester. "Da bin ich gedanklich lieber weiterhin bei meiner Schwester und konzentriere mich darauf, dass wir beide wieder zurückkommen – als noch stärkeres Team."

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Ganz ohne Ski soll der Winter dennoch nicht bleiben. Sobald es Elisabeths Rehabilitation zulässt, wollen die Schwestern wieder gemeinsam trainieren.

Zuvor hat bereits Bruder Johannes Aigner erklärt, im kommenden Winter pausieren zu wollen. Er wolle sich auf seine schulische Ausbildung konzentrieren und die Matura machen.