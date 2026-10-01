i Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger. GEPA pictures Emotionales Posting "Ich liebe dich": Olympia-Held hat sich verlobt Stefan Rettenegger hat nach seinem Olympia-Erfolg auch privat Grund zum Jubeln. Der 24-Jährige hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Von Sport Heute 01.10.2026, 11:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stefan Rettenegger hat nicht nur sportlich allen Grund zum Feiern. Der österreichische Nordische Kombinierer hat seiner Freundin Lena einen Heiratsantrag gemacht – und sie sagte Ja.

Die frisch Verlobte machte die freudige Nachricht auf Instagram öffentlich. Zu mehreren Bildern, auf denen das Paar gemeinsam mit dem Verlobungsring zu sehen ist, schrieb sie: "Ahh verlobt. Ich liebe dich!"

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Für den 24-jährigen Salzburger ist es bereits der nächste emotionale Höhepunkt in diesem Jahr. Bei den Olympischen Winterspielen in Cortina durfte sich Rettenegger über eine Medaille freuen.

Gemeinsam mit Johannes Lamparter holte er im Team-Sprint Bronze. Dabei wurde es zwischenzeitlich dramatisch: Rettenegger kam im Kampf um die Medaillen in der Loipe zu Sturz und musste damit seine Hoffnungen auf den Sieg begraben.

Am Ende reichte es dennoch für Platz drei und damit die olympische Bronzemedaille. Wenige Monate später gibt es für Rettenegger nun auch privat Grund zum Jubeln.