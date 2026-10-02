i Ski-Superstar Marcel Hirscher. GEPA pictures FIS hat entschieden Sonderregel fix – Weg frei für Hirscher-Rückkehr Jetzt ist der Weg endgültig frei für das neuerliche Comeback von Ski-Ass Marcel Hirscher. Die FIS hat dem Ski-Star die Wildcard-Regelung zugesichert. Von Sport Heute 02.10.2026, 09:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die nächste große Hürde auf dem Weg zum Weltcup-Comeback ist genommen! Marcel Hirscher erhält auch für die kommende Ski-Saison eine Wildcard. Das bestätigte die FIS nach einem Treffen des Councils in Genf.

Damit herrscht für den achtfachen Gesamtweltcupsieger Planungssicherheit. Sollte der für die Niederlande startende Salzburger tatsächlich in den Weltcup zurückkehren, darf er mit Startnummer 31 ins Rennen gehen. Ohne die Sonderregelung müsste Hirscher mit deutlich höheren Nummern starten oder erst über unterklassige Rennen FIS-Punkte einfahren.

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Hirscher hatte sich bei einem Trainingssturz im Dezember 2024 einen Kreuzbandriss zugezogen und in der vergangenen Saison kein Rennen bestritten. Nach der langen Pause arbeitet der 37-Jährige inzwischen wieder an seinem nächsten Comeback und bereitet sich derzeit im Trainingslager im argentinischen Ushuaia vor. Der Kreuzbandriss stoppte seinen ersten Comebackversuch nach fünf Jahren Pause. Er hatte nur drei Rennen bestreiten können.

Ob Hirscher bereits beim Weltcup-Auftakt in Sölden sein Renn-Comeback gibt, ist allerdings noch nicht entschieden. Das sollen die kommenden Trainingswochen zeigen. Vonseiten der FIS ist der Weg jedenfalls frei – die begehrte Wildcard liegt für den Ski-Star bereit. Diese Sonderregel war vor zwei Jahren erst mit dem möglichen Hirscher-Comeback vor Augen eingeführt worden.