i Hählen beendete im Frühjahr ihre Ski-Karriere. GEPA pictures Wenige Monate nach Rücktritt Ski-Star sagt Ja – diese Stars feierten mit Erst beendete Joana Hählen ihre Ski-Karriere, jetzt folgt das private Glück. Die Schweizerin heiratete ihren langjährigen Partner Lorenz. Von Sport Heute 05.10.2026, 09:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Ski-Zirkus direkt ins Eheglück! Nur wenige Monate nach ihrem Karriereende hat die ehemalige Schweizer Speed-Spezialistin Joana Hählen geheiratet.

Die 34-Jährige gab ihrem langjährigen Partner Lorenz am Wochenende in Lenk im Berner Oberland das Jawort. Gefeiert wurde unter freiem Himmel. Hählen trug ein bodenlanges weißes Carmen-Kleid, ihr Bräutigam entschied sich für einen dreiteiligen beigefarbenen Anzug.

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Auf Instagram teilte die ehemalige Weltcup-Läuferin Eindrücke ihres großen Tages. Zu sehen waren unter anderem das Ehegelübde unter einem Blumenbogen und der Hochzeitstanz des frisch vermählten Paares.

Hählen und Lorenz sind bereits seit fast zehn Jahren zusammen. Im August 2025 folgte die Verlobung. Der Antrag kam nach einem gemeinsamen Tag, der für die ehemalige Skifahrerin standesgemäß auf den Brettern in Zermatt begonnen hatte.

Später ging Lorenz am Thunersee bei Sonnenuntergang auf die Knie. Hählen bezeichnete den romantischen Moment später als "kitschig schön".

Auch Ski-Stars feiern mit

Bei der Hochzeit durfte natürlich auch die Ski-Familie nicht fehlen. Unter den Gästen waren zahlreiche bekannte Namen aus dem Weltcup.

Unter anderem feierten Michelle Gisin, Delia Durrer und Jasmina Suter mit. Auch die ehemalige Liechtensteiner Ski-Queen Tina Weirather war dabei. Die norwegische Ex-Weltmeisterin Ragnhild Mowinckel reiste gemeinsam mit ihrem Mann zur Hochzeit an.

Hählen hatte erst im Frühjahr ihre aktive Karriere beendet. 13 Jahre lang war sie im Weltcup unterwegs. In 167 Rennen schaffte es die Schweizerin fünfmal auf das Podest. Einen Weltcupsieg holte sie allerdings nie.