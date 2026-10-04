ÖSV-Sensation segelt zu sechstem Sieg in Serie

Im Weltcup wartet Routinier Clemens Aigner noch auf seinen ersten Einzel-Podestplatz. Im Sommer-Continental-Cup 2026 fliegt der Österreicher dafür allen davon!
Der 33-Jährige eroberte am Sonntag in Klingenthal seinen sechsten Sieg in Serie, setzte sich auf der Großschanze mit Sprüngen auf 142 und 137,5 Metern vor Anze Lanisek (Slo) durch. Dritter: ÖSV-Talent Raffael Zimmermann.
Aigner beendete den Continental Cup makellos, sicherte sich den Gesamtsieg und einen Quotenplatz für den kommenden Weltcup-Winter.
Bitter endete der Bewerb für Domen Prevc. Der Doppel-Olympiasieger war zunächst Zweiter, wurde jedoch wegen einer um 15 Millimeter zu großen Anzugmessung im oberen Beinbereich disqualifiziert.