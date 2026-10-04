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Clemens Aigner segelt allen davon.
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Prevc disqualifiziert

ÖSV-Sensation segelt zu sechstem Sieg in Serie

Skispringer Clemens Aigner ist in der Form seines Lebens. Der 33-Jährige gewann den Sommer-Continental-Cup mit sechs Siegen in Folge.
Sport Heute
Von Sport Heute
04.10.2026, 16:35
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Im Weltcup wartet Routinier Clemens Aigner noch auf seinen ersten Einzel-Podestplatz. Im Sommer-Continental-Cup 2026 fliegt der Österreicher dafür allen davon!

Der 33-Jährige eroberte am Sonntag in Klingenthal seinen sechsten Sieg in Serie, setzte sich auf der Großschanze mit Sprüngen auf 142 und 137,5 Metern vor Anze Lanisek (Slo) durch. Dritter: ÖSV-Talent Raffael Zimmermann.

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    Aigner beendete den Continental Cup makellos, sicherte sich den Gesamtsieg und einen Quotenplatz für den kommenden Weltcup-Winter.

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    Bitter endete der Bewerb für Domen Prevc. Der Doppel-Olympiasieger war zunächst Zweiter, wurde jedoch wegen einer um 15 Millimeter zu großen Anzugmessung im oberen Beinbereich disqualifiziert.

    red,04.10.2026, 16:35
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