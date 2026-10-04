i Iivo Niskanen erkrankte an Hautkrebs. IMAGO/AFLOSPORT "Zahlreiche Höhen und Tiefen" Mehrere Operationen – Olympiasieger schwer erkrankt Langlauf-Star Iivo Niskanen spricht erstmals über eine schwere Diagnose. Beim dreifachen Olympiasieger wurde im Sommer Hautkrebs entdeckt. Von Sport Heute 04.10.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte sich Iivo Niskanen im Sommer auf die neue Langlauf-Saison vorbereiten. Stattdessen musste sich der 34-jährige Finne plötzlich mit einer Krebs-Diagnose auseinandersetzen. Monate später macht der dreifache Olympiasieger seine Erkrankung nun öffentlich.

Bei einem entfernten Muttermal an seinem Fuß wurde ein Melanom festgestellt. "Ich habe zahlreiche Höhen und Tiefen durchlebt, aber in den letzten Monaten gab es einige, die größer waren als sonst. Ein Melanom, das in einem im Sommer entfernten Muttermal am Fuß entdeckt wurde, hat meine Sommerpläne auf den Kopf gestellt", schreibt Niskanen auf Instagram.

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Bei einem Melanom handelt es sich um eine Form von schwarzem Hautkrebs. Im Fall des Langlauf-Stars wurde die Erkrankung laut seinen Angaben allerdings frühzeitig entdeckt.

Niskanen musste mehrfach operiert werden

Die Diagnose lautete "in situ". Dabei sind die Krebszellen auf die oberste Hautschicht begrenzt. Niskanen musste sich dennoch mehreren Eingriffen unterziehen. "Ich bin mit ein paar Operationen und dem Schrecken davongekommen", erklärt er.

Besonders problematisch war die Stelle, an der das Muttermal entdeckt wurde. Es befand sich am Fuß – für einen Langläufer keine Kleinigkeit. "Meine Füße sind mein wichtigstes Arbeitswerkzeug", schreibt der Finne.

Niskanen musste deshalb sein Training reduzieren und verpasste unter anderem das Sommertrainingslager seines Teams.

Olympiasieger wieder im Training

Mittlerweile kann sich der 34-Jährige wieder auf den Sport konzentrieren. "Im Moment fühlt es sich gut an. Das Training geht voran und ich kann zwischen den Einheiten Zeit mit unserem Baby genießen."

Auch privat liegen ereignisreiche Monate hinter Niskanen. Im Spätsommer wurden er und seine Frau Saana zum dritten Mal Eltern.

Trotz der schwierigen Vorbereitung denkt der Finne bereits wieder an sein Comeback. "Trotz allem blicke ich zuversichtlich auf den Beginn der Wettkampfsaison." Niskanen gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Athleten seines Landes. Bei Olympischen Spielen gewann er bereits dreimal Gold: 2014 im Teamsprint, 2018 über 50 Kilometer und 2022 über 15 Kilometer.