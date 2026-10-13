i Trinkgeld geben ist normalerweise freiwillig. Ein Kärntner Café sieht das bei Kartenzahlungen offenbar anders. APA-Images / dpa / Jens Kalaene (Symbolbild) Bitterer Beigeschmack Trinkgeld-Zwang! Kärntner Café kassiert bei Karte extra Wer seinen Kaffee mit Karte bezahlt, soll in einem Kärntner Café automatisch fünf Prozent Trinkgeld drauflegen. Von Heute Life 13.10.2026, 18:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gemütlicher Kaffee, vielleicht noch ein Stück Kuchen dazu und beim Bezahlen schnell die Bankomatkarte gezückt. Was für viele längst selbstverständlich ist, kann in einem Café im Kärntner Bezirk Spittal an der Drau allerdings teurer werden als gedacht. Denn wer hier mit Karte zahlt, muss offenbar mit einem zusätzlichen Aufschlag rechnen. Ein Hinweis an der Eingangstür sorgt nun für Gesprächsstoff.

Fünf Prozent extra bei Kartenzahlung

Schwarz auf weiß kündigt das Lokal seinen Gästen eine ungewöhnliche Regelung an: "Bei jeglicher Art von Kartenzahlung (auch Thekenverkauf) wird eine Trinkgeldpauschale von 5 % verrechnet!" Der Aushang ist gleich in mehreren Sprachen angebracht und lässt zunächst wenig Spielraum für Interpretationen. Wer zur Karte statt zum Bargeld greift, soll automatisch fünf Prozent mehr bezahlen – unabhängig davon, ob er mit dem Service zufrieden war oder überhaupt bedient wurde.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Aushang sorgt für Diskussionen unter den Gästen und in den sozialen Medien. 5min

"Unsere Servicekräfte leben ja vom Trinkgeld"

Gegenüber dem Portal "5 Minuten" erklärt der Café-Betreiber, was hinter dem ungewöhnlichen Aufschlag steckt. Demnach werde die Trinkgeldpauschale ausschließlich dann verrechnet, wenn Gäste auch tatsächlich bedient werden. Für einen bloßen Einkauf an der Theke falle sie hingegen nicht an. Der Grund für die Maßnahme liegt laut Betreiber beim Personal. "Unsere Servicekräfte leben ja vom Trinkgeld", betont er. Gerade bei Kartenzahlungen bleibe das zusätzliche Dankeschön für die Bedienung häufig auf der Strecke.

Erschwerend komme hinzu, dass das Café derzeit kein Kartenterminal besitzt, auf dem Gäste selbst entscheiden können, ob und wie viel Trinkgeld sie geben möchten. Die automatische Pauschale soll dieses Problem offenbar ausgleichen.

Jetzt könnte die Regel schon bald fallen

Allerdings scheint sich das Zahlungsverhalten der Gäste inzwischen zu verändern. Wie der Betreiber gegenüber "5 Minuten" schildert, würden immer mehr Menschen auch beim bargeldlosen Bezahlen freiwillig etwas drauflegen. Besonders bei jüngeren Gästen beobachte er diese Entwicklung: "Wie ich mir die aktuelle Tendenz anschaue, dann ist es schon so, dass die Leute bei Kartenzahlung selbst aufrunden", erklärt er.

Damit könnte die umstrittene Fünf-Prozent-Regel schon bald wieder Geschichte sein. Der Betreiber stellt jedenfalls in Aussicht, die Pauschale möglicherweise abzuschaffen.