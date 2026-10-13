Trinkgeld-Zwang! Kärntner Café kassiert bei Karte extra

Ein gemütlicher Kaffee, vielleicht noch ein Stück Kuchen dazu und beim Bezahlen schnell die Bankomatkarte gezückt. Was für viele längst selbstverständlich ist, kann in einem Café im Kärntner Bezirk Spittal an der Drau allerdings teurer werden als gedacht. Denn wer hier mit Karte zahlt, muss offenbar mit einem zusätzlichen Aufschlag rechnen. Ein Hinweis an der Eingangstür sorgt nun für Gesprächsstoff.
Schwarz auf weiß kündigt das Lokal seinen Gästen eine ungewöhnliche Regelung an: "Bei jeglicher Art von Kartenzahlung (auch Thekenverkauf) wird eine Trinkgeldpauschale von 5 % verrechnet!" Der Aushang ist gleich in mehreren Sprachen angebracht und lässt zunächst wenig Spielraum für Interpretationen. Wer zur Karte statt zum Bargeld greift, soll automatisch fünf Prozent mehr bezahlen – unabhängig davon, ob er mit dem Service zufrieden war oder überhaupt bedient wurde.
Gegenüber dem Portal "5 Minuten" erklärt der Café-Betreiber, was hinter dem ungewöhnlichen Aufschlag steckt. Demnach werde die Trinkgeldpauschale ausschließlich dann verrechnet, wenn Gäste auch tatsächlich bedient werden. Für einen bloßen Einkauf an der Theke falle sie hingegen nicht an. Der Grund für die Maßnahme liegt laut Betreiber beim Personal. "Unsere Servicekräfte leben ja vom Trinkgeld", betont er. Gerade bei Kartenzahlungen bleibe das zusätzliche Dankeschön für die Bedienung häufig auf der Strecke.
Erschwerend komme hinzu, dass das Café derzeit kein Kartenterminal besitzt, auf dem Gäste selbst entscheiden können, ob und wie viel Trinkgeld sie geben möchten. Die automatische Pauschale soll dieses Problem offenbar ausgleichen.
Allerdings scheint sich das Zahlungsverhalten der Gäste inzwischen zu verändern. Wie der Betreiber gegenüber "5 Minuten" schildert, würden immer mehr Menschen auch beim bargeldlosen Bezahlen freiwillig etwas drauflegen. Besonders bei jüngeren Gästen beobachte er diese Entwicklung: "Wie ich mir die aktuelle Tendenz anschaue, dann ist es schon so, dass die Leute bei Kartenzahlung selbst aufrunden", erklärt er.
Damit könnte die umstrittene Fünf-Prozent-Regel schon bald wieder Geschichte sein. Der Betreiber stellt jedenfalls in Aussicht, die Pauschale möglicherweise abzuschaffen.