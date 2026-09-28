i Die Zeitumstellung kann zur Müdigkeitsfalle werden. Getty Images/iStockphoto Winterzeit 2026 Wenn du das isst, ist die Zeitumstellung kein Problem Wird wieder an den Uhren gedreht, scheint Schlafmangel unvermeidbar. Wir verraten, wie die Zeitumstellung nicht zum Energiekiller wird. Von Heute Life 28.09.2026, 22:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine erholsame Nacht gibt Kraft für den Tag. Doch durch die Zeitumstellung kommt der Schlaf oft zu kurz. Die Anpassung unseres Schlafmusters ist eine der größten Herausforderungen dabei. Helfen kann hier die Ernährung.

Wir verraten, welche Lebensmittel uns energiegeladen und gestärkt durch die Zeitumstellung bringen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Eine Stunde mehr Schlaf?

Am Sonntag, dem 24. Oktober, endet die Sommerzeit – und die Winterzeit beginnt. Die Uhren werden um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Damit gewinnen wir eine zusätzliche Stunde Schlaf. Klingt großartig, oder? Nicht unbedingt. Diese scheinbar zusätzliche Stunde kann unseren natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus durcheinanderbringen und zu Schlafstörungen in den darauffolgenden Nächten führen.

Wie und was du essen solltest

Der wohl wichtigste Ernährungshack, um die Energie aufrechtzuerhalten ist es, die Portionsgröße der Abendessen zu reduzieren und schwer verdauliche Mahlzeiten zu vermeiden. Stattdessen sollten leichte, ausgewogene Speisen auf den Teller kommen – das gilt übrigens auch für Snacks zwischendurch.

1 Haferflocken Die Nährstoffbomben sind ein hervorragender Energielieferant. Sie enthalten komplexe Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Eisen, Calcium, Zink und Magnesium.

2 Bananen Die Kombination aus Kohlenhydraten und Kalium macht Bananen zu einem perfekten Snack für zwischendurch. Kalium unterstützt die Muskel- und Nervenfunktion, was besonders bei körperlicher Erschöpfung hilfreich ist. Und: Bananen heben mit der Aminosäure Tryptophan die Stimmung.

3 Spinat Das grüne Blattgemüse ist eine gute Quelle für Eisen, Folsäure, Vitamin C und Betacarotin. Auch Calcium ist enthalten.

4 Eier Eier enthalten alle essenziellen Aminosäuren sowie B-Vitamine und den Mikronährstoff Cholin, die wertvolle Energie liefern und die Müdigkeit bekämpfen.

5 Nüsse Der ideale Snack, um das Nachmittagstief zu überwinden. Sie sind reich an gesunden Fetten, Proteinen und Ballaststoffen. Dank B-Vitaminen, Vitamin E und Magnesium wird der Körper nachhaltig mit Energie versorgt.

6 Avocado Der hohe Gehalt an entzündungshemmenden Fettsäuren macht Avocados zu einem der gesündesten Lebensmittel. Gehirn und Nerven werden zudem durch Nährstoffe wie Vitamin B1, Vitamin E und Folsäure mit wertvoller Energie versorgt.

Trinken nicht vergessen

Zudem ist auch das Trinken von ausreichend Wasser wichtig, denn Dehydratation führt zu Müdigkeit.