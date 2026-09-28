i Manche sammeln Knochenbrüche wie andere Urlaubsmagnete, andere kommen ohne einen einzigen davon durchs Leben. iStock/Sladic (Symbolbild) "Broken Bone Theory" Noch nie was gebrochen? Das soll nichts Gutes heißen Noch nie einen Gips getragen und alle Knochen sind heil? Eigentlich ein Grund zur Freude – doch eine TikTok-Theorie sieht das erstaunlich anders. Von Heute Life 28.09.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kein Gips als Kind, kein gebrochener Arm beim Sport und auch sonst haben alle Knochen bisher jeden Sturz heil überstanden? Eigentlich könnte man sich darüber freuen. Glaubt man allerdings einem viralen Social-Media-Trend, soll genau das überraschenderweise kein besonders gutes Zeichen sein.

Unter dem Namen "Broken Bone Theory" verbreitet sich seit einiger Zeit eine ziemlich düstere Erklärung dafür, warum manche Menschen noch nie einen Knochenbruch hatten. Demnach soll körperliche Unversehrtheit ausgerechnet mit seelischem Schmerz zusammenhängen. Klingt mysteriös – hat allerdings einen entscheidenden Haken.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Schlechte Neuigkeiten"

Auch die deutsche Creatorin Beatrix greift die Theorie in einem Video auf: "Wenn du auch zu den Menschen gehörst, die sich noch nie was gebrochen haben, dann: Schlechte Neuigkeiten", erklärt sie. Sie selbst sei noch nie im Spital gewesen und habe sich auch noch keinen Knochen gebrochen.

Der vermeintliche Grund laut TikTok-Theorie: Das Leben verfüge gewissermaßen über ein "Schmerzbudget". Wer von körperlichen Verletzungen verschont bleibt, müsse seinen Anteil dafür auf emotionaler oder psychischer Ebene abbekommen. Ein "spiritueller Ausgleich" also. Das Urteil der TikTokerin dazu fällt eindeutig aus: "Das ist ein schlechter Deal."

Andere Versionen gehen sogar noch weiter. Darin gelten unversehrte Knochen als Hinweis darauf, dass eine höhere Macht den Körper beschützt – während sich schwierige Erfahrungen dafür an anderer Stelle im Leben zeigen.

Millionen erkennen plötzlich "Zusammenhänge"

Die Idee taucht seit längerem immer wieder in sozialen Netzwerken auf. Besonders auffällig: Unter entsprechenden Videos erzählen zahlreiche Menschen von psychischen Krisen, traumatischen Erfahrungen oder schwierigen Lebensphasen und stellen diese ihren ungebrochenen Knochen gegenüber. Influencer Alex Serna berichtet etwa von Depressionen und schweren Zeiten in seiner Kindheit. Seine Reaktion auf die Theorie: "Jetzt ergibt alles Sinn. Ich verbinde gerade die Punkte – und ich habe mir noch nie einen Knochen gebrochen."

Ähnlich klingen viele Kommentare: Eine 37-jährige Userin schreibt sinngemäß, körperlich sei sie bislang unversehrt geblieben, psychisch hingegen mehrfach "gebrochen". Andere erzählen von Therapie und schweren persönlichen Erfahrungen.

Medizinisch gibt es dafür keine Belege

So faszinierend die Vorstellung eines kosmischen Schmerzbudgets sein mag: Bei der "Broken Bone Theory" handelt es sich nicht um eine wissenschaftliche Theorie. Auch der Notfallsanitäter und Creator Leo ordnet den Trend entsprechend ein: "Es ist natürlich keine wissenschaftliche Theorie und dafür gibt es keinerlei Evidenz. Es ist eine spirituelle, philosophische Idee über Schmerz."

Dass die Rechnung nicht aufgeht, zeigen schon die zahlreichen Gegenbeispiele unter den Videos. Manche Menschen berichten sowohl von mehreren Knochenbrüchen als auch von psychischen Erkrankungen. Andere wiederum hatten weder körperlich noch psychisch entsprechende "Brüche".

Wer also noch nie einen Knochen gebrochen hat, muss darin keine versteckte Botschaft über sein Seelenleben suchen. Die "Broken Bone Theory" sagt medizinisch nichts über deine psychische Gesundheit aus.