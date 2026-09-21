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Der Familienbetrieb blickt auf eine lange Geschichte zurück.
Der Familienbetrieb blickt auf eine lange Geschichte zurück.
funstickers, istock (Symbolbild)
Erst Leopold, dann Franziska

Betreiber-Ehepaar stirbt nur wenige Tage auseinander

Große Trauer in Bisamberg! Leopold und Franziska Friedberger, die jahrzehntelang den Familienbetrieb führten, starben kurz nacheinander.
André Wilding
Von André Wilding
21.09.2026, 08:48
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Nur wenige Tage liegen zwischen den Todesfällen von Leopold und Franziska Friedberger. Das frühere Betreiber-Ehepaar des "Weingut und Buschenschank Friedberger" in Bisamberg im Bezirk Korneuburg ist im Abstand von knapp drei Wochen verstorben.

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Der Familienbetrieb blickt auf eine lange Geschichte zurück. Laut eigener Website reichen seine Wurzeln bis ins 17. Jahrhundert. Ab 1974 führten Leopold und Franziska Friedberger den Betrieb gemeinsam. Unterstützt wurden sie dabei von ihren beiden Söhnen und deren Ehefrauen.

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Mittlerweile haben Sohn Stephan Friedberger und seine Frau Cornelia die Buschenschänke übernommen.

Leopold Friedberger starb mit 86 Jahren

Nun muss die Familie gleich zwei schwere Verluste verkraften. Leopold Friedberger schlief am 26. August nach kurzer Krankheit friedlich im 87. Lebensjahr ein.

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Am 12. September folgte ihm seine Frau Franziska. Sie starb friedlich im 84. Lebensjahr.

Die große Anteilnahme zeigt sich auch in zahlreichen Beileidsbekundungen. Ein Bekannter erinnerte sich an Leopold Friedberger, den er bereits seit seiner Kindheit kannte:

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"Seine stets besonnene und ruhige Art bleibt mir – auch als Vorbild – in Erinnerung. Aber vor allem sein Ideenreichtum und seine handwerkliche Geschicklichkeit sucht seinesgleichen. Lieber Leo, mach’s gut."

Familie bedankt sich für Anteilnahme

Nach der Trauerfeier für Leopold Friedberger bedankten sich die Betreiber für die vielen Zeichen der Verbundenheit. Dazu zählten tröstende Worte, Umarmungen, Spenden sowie die Anteilnahme bei der Trauerfeier.

Das traditionsreiche Familienweingut wird mittlerweile von der nächsten Generation geführt. Innerhalb weniger Wochen musste die Familie nun von Leopold und Franziska Friedberger Abschied nehmen.

wil,21.09.2026, 08:48
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