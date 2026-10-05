i Bunte Wimpern könnten diesen Herbst dein neuer Lieblingslook werden. Instagram/@3brardilan Beauty-Trend macht Comeback Von Lila bis Grün – unsere Wimpern bekommen jetzt Farbe Der Herbst wird grau? Unsere Wimpern offenbar nicht: Dort landen jetzt Farben, die man bei Mascara lange kaum auf dem Schirm hatte. Von Artiola Zhabota 05.10.2026, 14:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrelang war die Sache morgens ziemlich eindeutig: Wimpernzange, schwarze Mascara, fertig – doch ausgerechnet jetzt, wenn draußen alles grauer wird, bekommt auch unser Augen-Make-up wieder Lust auf Farbe: Dunkellila, Kirschrot, Grün oder tiefes Blau landen auf den Wimpern – und wirken überraschend tragbar.

Promis machen es vor

Schon im Mai 2025 zeigte Popsängerin Dua Lipa auf Instagram einen auffälligen Wimpern-Look: Statt schwarzer Härchen leuchteten ihre Wimpern in einem kräftigen Grün. Was damals nach einem perfekten Sommer-Experiment aussah, passt plötzlich erstaunlich gut in den Herbst.

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Schwarz bekommt farbige Konkurrenz

Für den Effekt musst du weder einen perfekten Lidstrich ziehen noch morgens zehn Minuten länger vor dem Spiegel stehen. Du tauschst einfach deine gewohnte schwarze Wimperntusche gegen eine andere Farbe aus.

Und die Auswahl ist mittlerweile groß: Burgunderrot, Pflaume, Violett, Blau und Grün gehören zu jenen Nuancen, die derzeit besonders häufig auftauchen. Vor allem dunkle Varianten sind im Alltag viel dezenter, als die Farbe in der Verpackung vermuten lässt. Ein tiefes Violett oder Navy-Blau kann aus der Entfernung beinahe schwarz wirken – bis Licht auf die Wimpern fällt.

Für Einsteiger: Dunkelrot

Wer sich bei grünen oder kobaltblauen Wimpern noch nicht ganz sieht, kann sich mit Burgunder oder dunklem Kirschrot an den Trend herantasten. "Cherry Lashes" werden aktuell sogar als eigener Herbsttrend gehandelt.

Die Augen bekommen Definition, ohne dass der Kontrast so hart wirken muss wie bei tiefschwarzer Mascara. Besonders bei grünlichen Augen können violette und burgunderfarbene Nuancen einen schönen Kontrast setzen. Blaue Töne wiederum können braune Augen stärker hervorheben.

Das heißt allerdings nicht, dass du deine Mascara nach irgendwelchen vermeintlichen Farbregeln kaufen musst. Wenn dir rote Wimpern zu grünen Augen gefallen oder du dunkelblaue Mascara zu blauen Augen tragen möchtest: nur zu.