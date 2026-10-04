i DEutschlands Bahnsteige bekommen jetzt eine neue, insektenfreundliche Beleuchtung (Symbolbild). Pixabay Umweltfreundliche Beleuchtung Bahn testet neues Licht gegen Insektensterben Die Deutsche Bahn setzt auf bernsteinfarbene LED-Lampen an Bahnsteigen. Die Technik lockt deutlich weniger Insekten an und schont die Umwelt. Von Heute Life 04.10.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für Insekten: Künstliches Licht an Bahnhöfen zieht nachtaktive Tiere magisch an. Sie kreisen stundenlang um die Lichtquellen, können dort weder Nahrung aufnehmen noch sich fortpflanzen - und viele sterben vor Erschöpfung.

Die Deutsche Bahn hat deshalb gemeinsam mit Forschern eine Lösung entwickelt: Bernsteinfarbene LED-Lampen, die deutlich weniger Insekten anlocken als herkömmliche Beleuchtung.

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Nach Angaben von Utopia hat die Bahn bereits mehrere Bahnsteige dauerhaft auf die neue Technik umgestellt. Das warme Licht verbraucht zwar geringfügig mehr Strom als kaltweiße LEDs, bringt aber einen messbaren Vorteil für die biologische Vielfalt.

Darum ist Lichtverschmutzung so schädlich

Wenn Insekten an Lichtquellen verenden, fehlen sie Vögeln und Fledermäusen als Nahrung. Außerdem werden Pflanzen schlechter bestäubt. Die Folgen können das gesamte Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen.

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Das kannst du im eigenen Garten tun

Die Erkenntnisse lassen sich auch auf den privaten Bereich übertragen. Experten raten: Lichtfarbe anpassen, Leuchten abschirmen oder dimmen. Bei Solarlampen sollte man darauf achten, dass sie nicht unnötig die ganze Nacht brennen. Am besten ist es, die Gartenbeleuchtung ganz abzuschalten.